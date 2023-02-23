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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске

23 февраля 2023, 05:30
Фото: 2gis
Ограждение поставили 70 лет назад

В Новосибирске демонтируют два километра чугунного ограждения на Октябрьском мосту

Более двух километров литой ограды на мосту через Обь демонтируют и заменят на новое литое ограждение

Историческое чугунное литое ограждение, изготовленное 70 лет назад, демонтируют на Октябрьском мосту через реку Обь в Новосибирске. Затем вместо него установят новое ограждение из литых фрагментов, которые будет содержать изображения городского герба и знаковых городских объектов.

О необходимости демонтажа сообщила пресс-служба компании "СпецТрансСтрой", которая ведер работы по капительному ремонту мостового перехода. Как говорится в сообщении, оригинальное ограждение сейчас находится в аварийном состоянии.  

Предстоит заменить по 1047 метров чугунного забора с каждой стороны моста, уточняет издание НГС.

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#Ремонт#Октябрьский мост#Ограждение#Город#Новосибирск
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