Историческое чугунное литое ограждение, изготовленное 70 лет назад, демонтируют на Октябрьском мосту через реку Обь в Новосибирске. Затем вместо него установят новое ограждение из литых фрагментов, которые будет содержать изображения городского герба и знаковых городских объектов.