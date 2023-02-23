Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Историческое чугунное литое ограждение, изготовленное 70 лет назад, демонтируют на Октябрьском мосту через реку Обь в Новосибирске. Затем вместо него установят новое ограждение из литых фрагментов, которые будет содержать изображения городского герба и знаковых городских объектов.
О необходимости демонтажа сообщила пресс-служба компании "СпецТрансСтрой", которая ведер работы по капительному ремонту мостового перехода. Как говорится в сообщении, оригинальное ограждение сейчас находится в аварийном состоянии.
Предстоит заменить по 1047 метров чугунного забора с каждой стороны моста, уточняет издание НГС.