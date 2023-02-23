Длинные выходные с 23 февраля в этом году связаны с проводами зимы и первым весенним праздником. Ну, а какая Масленица без блинов? Рассказываем, где будут угощать блинами бесплатно, где вас ждут экзотические угощения, а где придется есть блины на скорость.