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Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля

23 февраля 2023, 03:00
Фото: 1MI
Масленицу в Новосибирске отметят блинами
Расписание весеннего праздника Масленицы наполнено яркими событиями в разных районах Новосибирска. Читайте полную программу выходных дней с адресами.

Длинные выходные с 23 февраля в этом году связаны с проводами зимы и первым весенним праздником. Ну, а какая Масленица без блинов? Рассказываем, где будут угощать блинами бесплатно, где вас ждут экзотические угощения, а где придется есть блины на скорость.

Масленица приходит во двор

Дворовые площадки – одни из самых насыщенных в этом году. Гуляния здесь организовывают районные ТОСы. Обещают не только блины, но и веселую борьбу, перетягивание канатов, конкурсы и песни для детей и взрослых и хорошее настроение. 

Расписание с адресами дворов:

Сквер «Радуга» (пересечение улиц Киевской и Новосибирской), 24 февраля, 13:00.

25 февраля:

Двор по улице Адриена Лежена, 8/2, 10/2 и 10/3, начало в 13:00;

Масленица на улице Бориса Богаткова, 173 и Бориса Богаткова, 194/2, начало в 12:00;

«Здравствуй, Масленица» на спортивной площадке на улице 1-й Механической, начало в 13:00.

26 февраля:

«Масленица в микрорайоне» на улице 4-й Пятилетки, 28а, начало в 11:30;

«Ай да Масленица!» на улице Герцена, 20, начало в 12:00;

КДЦ им. К. С. Станиславского по улице Судоремонтной, 1, начало в 12:00.

В Масленицу провожают зиму и встречают весну
Фото: 1MI

Библиотеки и ДК

В библиотеках и дворцах культуры будет широкое праздничное гуляние 25 и 26 февраля. 

Полная программа в организациях культуры — в прикрепленном файле.

В Новосибирске подсчитали, на сколько подорожали блины на Масленицу 2023
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Главный день – 26 февраля

В воскресный день Масленица захватит центральные парки и скверы. Начало всех событий анонсировано на 14 часов, но народ начнет собираться раньше. Будут развлечения вроде поедания блинов на скорость, бесплатные угощения и знакомства с неизведанными животными.

Обязательно нужно быть на ближайшей к вам площадке к 17 часам. На этот час запланировано сожжение чучела и громкие проводы зимы. Адреса мест притяжения ниже.

Блины с начинками – на любой вкус
Фото: 1MI

Где будет праздник на левом берегу Оби:

 «У моря Обского» на ул. Софийская, 15;

«Сад Кирова» на ул. Станиславского, 1а;

«Затулинский» на ул. Зорге, 47;

«Бугринская роща» на ул. Саввы Кожевникова, 39а.

Праздник на правом берегу Оби:

«Первомайский» на ул. Маяковского, 5а;

«Центральный» на ул. Мичурина,8;

«Березовая роща» на ул. Планетной, 53;

«Сосновый бор» на ул. Новая Заря, 53а;

«Заельцовский» на ул. Парковой, 88.

Начало праздника на данных площадках — в 14 часов. Гуляния продлятся до сумерек в 17 часов. С наступлением вечера горожане проводят зиму по всем русским традиция — сожгут ее чучело на костре.

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#Дмитрий Зайцев#Праздник#Масленица#Расписание#Город#Общество#Новосибирск
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