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Длинные выходные с 23 февраля в этом году связаны с проводами зимы и первым весенним праздником. Ну, а какая Масленица без блинов? Рассказываем, где будут угощать блинами бесплатно, где вас ждут экзотические угощения, а где придется есть блины на скорость.
Дворовые площадки – одни из самых насыщенных в этом году. Гуляния здесь организовывают районные ТОСы. Обещают не только блины, но и веселую борьбу, перетягивание канатов, конкурсы и песни для детей и взрослых и хорошее настроение.
Расписание с адресами дворов:
Сквер «Радуга» (пересечение улиц Киевской и Новосибирской), 24 февраля, 13:00.
25 февраля:
Двор по улице Адриена Лежена, 8/2, 10/2 и 10/3, начало в 13:00;
Масленица на улице Бориса Богаткова, 173 и Бориса Богаткова, 194/2, начало в 12:00;
«Здравствуй, Масленица» на спортивной площадке на улице 1-й Механической, начало в 13:00.
26 февраля:
«Масленица в микрорайоне» на улице 4-й Пятилетки, 28а, начало в 11:30;
«Ай да Масленица!» на улице Герцена, 20, начало в 12:00;
КДЦ им. К. С. Станиславского по улице Судоремонтной, 1, начало в 12:00.
В библиотеках и дворцах культуры будет широкое праздничное гуляние 25 и 26 февраля.
Полная программа в организациях культуры — в прикрепленном файле.
В воскресный день Масленица захватит центральные парки и скверы. Начало всех событий анонсировано на 14 часов, но народ начнет собираться раньше. Будут развлечения вроде поедания блинов на скорость, бесплатные угощения и знакомства с неизведанными животными.
Обязательно нужно быть на ближайшей к вам площадке к 17 часам. На этот час запланировано сожжение чучела и громкие проводы зимы. Адреса мест притяжения ниже.
«У моря Обского» на ул. Софийская, 15;
«Сад Кирова» на ул. Станиславского, 1а;
«Затулинский» на ул. Зорге, 47;
«Бугринская роща» на ул. Саввы Кожевникова, 39а.
«Первомайский» на ул. Маяковского, 5а;
«Центральный» на ул. Мичурина,8;
«Березовая роща» на ул. Планетной, 53;
«Сосновый бор» на ул. Новая Заря, 53а;
«Заельцовский» на ул. Парковой, 88.
Начало праздника на данных площадках — в 14 часов. Гуляния продлятся до сумерек в 17 часов. С наступлением вечера горожане проводят зиму по всем русским традиция — сожгут ее чучело на костре.