Доброволец из Новосибирской области Кайкуров посмертно награжден орденом Мужества

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Как уточнили в администрации района, похороны Руслана Кайкурова прошли 22 февраля в селе Венгерово. Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Он отправился на службу добровольцем. Служил сибиряк старшим стрелком мотострелкового взвода. Мужчина погиб при исполнении служебного долга от ранения.
Его наградили орденом Мужества посмертно. Родные и близкие вспоминают Руслана как доброго и отзывчивого человека.
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