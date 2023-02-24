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Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

Доброволец из Новосибирской области Кайкуров посмертно награжден орденом Мужества

24 февраля 2023, 02:53
Фото: 1MI
Мужчина отправился на СВО добровольцем
В Венгеровском районе Новосибирской области простились с военнослужащим, погибшим на СВО Русланом Кайкуровым. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Как уточнили в администрации района, похороны Руслана Кайкурова прошли 22 февраля в селе Венгерово. Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Он отправился на службу добровольцем. Служил сибиряк старшим стрелком мотострелкового взвода. Мужчина погиб при исполнении служебного долга от ранения.

Его наградили орденом Мужества посмертно. Родные и близкие вспоминают Руслана как доброго и отзывчивого человека.

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