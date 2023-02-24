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Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В Новосибирске 3 человека пострадали в ДТП с перевернутым на крышу автомобилем

24 февраля 2023, 03:33
Фото: ВК/МАСС
О характере полученных травм не уточнеятся
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека, подробности сообщили в МАСС.

Авария случилась в 22 часа вечера на улице Большевистская у дома № 276/1. Там столкнулись два автомобиля марки Honda Insight и УАЗ – 3962. Они двигались в попутном направлении.

В результате столкновения «Хонда» перевернулась на крышу. Всего пострадало 3 человека. Они самостоятельно покинули автомобиль до приезда спасателей.

«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей и их стабилизацию. Время окончания работы 23:05», - уточнили в ВК-группе МАСС.
В Новосибирске водитель Kia Rio сбил выходившую из трамвая 12-летнюю школьницу
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Напомним, что 23 февраля в Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку, которая выходила из трамвая. Она в больнице. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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