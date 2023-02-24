Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Авария случилась в 22 часа вечера на улице Большевистская у дома № 276/1. Там столкнулись два автомобиля марки Honda Insight и УАЗ – 3962. Они двигались в попутном направлении.
В результате столкновения «Хонда» перевернулась на крышу. Всего пострадало 3 человека. Они самостоятельно покинули автомобиль до приезда спасателей.
«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей и их стабилизацию. Время окончания работы 23:05», - уточнили в ВК-группе МАСС.
Напомним, что 23 февраля в Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку, которая выходила из трамвая. Она в больнице.