В Новосибирске из-за горящей квартиры на Петухова эвакуировали 27 жильцов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По данным спасателей, все произошло в доме на улице Петухова. На 10-м этаже загорелась квартира.
О возгорании пожарным стало известно в 17:54. Открытое горение ликвидировали за 15 минут.
Площадь пожара 15 квадратных метров. В подъезде провели тактическую вентиляцию. Всего из подъезда было эвакуировано 27 человек, включая 2 грудных ребенка.
Обошлось происшествие без пострадавших. На вызов реагировали 6 единиц техники и 18 человек. О причинах возгорания не сообщается.