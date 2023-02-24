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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Новосибирске из-за горящей квартиры на Петухова эвакуировали 27 жильцов

24 февраля 2023, 13:01
Фото: ГУ МЧС по НСО
Обошлось ЧП без пострадавших
Пожар в квартире Кировского района 24 февраля, подробности сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным спасателей, все произошло в доме на улице Петухова. На 10-м этаже загорелась квартира.

О возгорании пожарным стало известно в 17:54. Открытое горение ликвидировали за 15 минут.

Площадь пожара 15 квадратных метров. В подъезде провели тактическую вентиляцию. Всего из подъезда было эвакуировано 27 человек, включая 2 грудных ребенка.

Обошлось происшествие без пострадавших. На вызов реагировали 6 единиц техники и 18 человек. О причинах возгорания не сообщается. 

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#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#МЧС#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Дом
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