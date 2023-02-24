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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Новосибирске с 30 января ищут 60-летнего Анатолия Маричева с лобной залысиной

24 февраля 2023, 06:14
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Мужчину не могут найти больше месяца
В Новосибирске больше месяца назад пропал 60-летний Анатолий Маричев, о чем сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение Анатолия Маричева неизвестно с 30 января 2023 года. Он пропал в Ленинском районе Новосибирска. Пропавшему 60 лет.

Особые приметы – лобная залысина. Приметы: рост 158-160 см, нормальное телосложение, волосы русые, серо-зеленые глаза.

Предположительно был одет в сине-сереневую куртку, синий спортивный костюм, темно-зеленые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Поиск#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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