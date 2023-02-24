В Новосибирске с 30 января ищут 60-летнего Анатолия Маричева с лобной залысиной

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Местонахождение Анатолия Маричева неизвестно с 30 января 2023 года. Он пропал в Ленинском районе Новосибирска. Пропавшему 60 лет.
Особые приметы – лобная залысина. Приметы: рост 158-160 см, нормальное телосложение, волосы русые, серо-зеленые глаза.
Предположительно был одет в сине-сереневую куртку, синий спортивный костюм, темно-зеленые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.