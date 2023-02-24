В центре Новосибирска у стриптиз-клуба произошла драка

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:21
По данным из соцсетей, инцидент случился 24 февраля в 5:49 в центральной части Новосибирска. Недалеко от стриптиз-клуба произошла драка. В конфликте участвовали двое мужчин, а около 10 человек наблюдали или разнимали их.
Как говорится в ВК-группе, в один момент неизвестный ударил одного из разнимающих. Тот рухнул на асфальт. Друзья не смогли привести новосибирца в чувства.
Пострадавшего оттащили на тротуар. Чем закончился данный инцидент – неизвестно. Оперативно в ГУ МВД по региону происшествие не прокомментировали.
«Толпища молодых парней окружила, и блин разнять не смогли , или не хотели ?Во времена безразличия живем», - написали сибиряки в комментариях по поводу инцидента.
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