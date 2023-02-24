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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

В центре Новосибирска у стриптиз-клуба произошла драка

24 февраля 2023, 03:15
Фото: ВК/АСТ-54
Мужчины подрались прямо на проезжей части
На Вокзальной магистрали рано утром произошла потасовка между мужчинами. Есть пострадавшие, говорится в ВК-группе «АСТ-54».

По данным из соцсетей, инцидент случился 24 февраля в 5:49 в центральной части Новосибирска. Недалеко от стриптиз-клуба произошла драка. В конфликте участвовали двое мужчин, а около 10 человек наблюдали или разнимали их.

Как говорится в ВК-группе, в один момент неизвестный ударил одного из разнимающих. Тот рухнул на асфальт. Друзья не смогли привести новосибирца в чувства.

Пострадавшего оттащили на тротуар. Чем закончился данный инцидент – неизвестно. Оперативно в ГУ МВД по региону происшествие не прокомментировали.

«Толпища молодых парней окружила, и блин разнять не смогли , или не хотели ?Во времена безразличия живем», - написали сибиряки в комментариях по поводу инцидента.
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#Эмилия Губарева#Драка#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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