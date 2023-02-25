Водитель автомобиля RAV-4 двигался со стороны улицы Немировича-Данченков в сторону ул. 9-ой Гвардейской дивизии. В 1.20 ночи, находясь неподалеку от дома №7 на ул. Кирзаводская, мужчина не справился с управлением, автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ.