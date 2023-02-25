Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Водитель автомобиля RAV-4 двигался со стороны улицы Немировича-Данченков в сторону ул. 9-ой Гвардейской дивизии. В 1.20 ночи, находясь неподалеку от дома №7 на ул. Кирзаводская, мужчина не справился с управлением, автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ.
В результате столкновения 42-летний мужчина, находившийся за рулем RAV-4, получил травмы, несовместимые с жизнью. В машине также были пассажиры 1988 и 1982 года рождения, они оба получили травмы разной степени тяжести.
За день до в смертельном ДТП под Новосибирском столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, двое находившихся в автомобиле взрослых погибли, ребенок пострадал.