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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

42-летний новосибирец погиб ночью в аварии на Троллейной улице

25 февраля 2023, 06:03
Фото: сайт ГИБДД Новосибирска
Смертельное ночное ДТП унесло жизнь 42-летнего водителя в Новосибирске

Мужчина за рулем RAV-4 погиб, столкнувшись с автомобилем МАЗ

В ночь на 25 февраля в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погиб 42-летний водитель автомобиля RAV-4.

Водитель автомобиля RAV-4 двигался со стороны улицы Немировича-Данченков в сторону ул. 9-ой Гвардейской дивизии. В 1.20 ночи, находясь неподалеку от дома №7 на ул. Кирзаводская, мужчина не справился с управлением, автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ.

В результате столкновения 42-летний мужчина, находившийся за рулем RAV-4, получил травмы, несовместимые с жизнью. В машине также были пассажиры 1988 и 1982 года рождения, они оба получили травмы разной степени тяжести.

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с бензовозом и легковушкой
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За день до в смертельном ДТП под Новосибирском столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, двое находившихся в автомобиле взрослых погибли, ребенок пострадал.

#Погиб#ДТП#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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