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Published Сегодня, 02:57

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Будущие родители устроили гендер-пати в Новосибирске на колесе обозрения

25 февраля 2023, 02:57
Фото: atas.info
Будет мальчик! Подсветка колеса обозрения засияла синими оттенками во время гендерной вечеринки на набержной в Новосибирске.

Гендер-пати с подсветкой колеса обозрения устроила семья Поляковых в Новосибирске

Будущие родители Артем и Кристина Поляковы решили устроить оригинальное гендер-пати. В определенный момент времени на колесе обозрения включилась подсветка, и ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, кто родится - мальчик или девочка.

Вечером 24 февраля семья Поляковых устроили на Михайловской набережной гендерную вечеринку - событие, на котором становится известен пол будущего ребенка. Сообщение об этом появилось в группе Вконтакте АСТ-54. На гендер-пати кроме молодоженов были друзья семьи и видеограф. Никто из присутствующих заранее пол ребенка не знал - самым первым после узиста его узнал сотрудник колеса обозрения, ему эти сведения передали в конверте.

Сначала колесо переливалось как обычно разными цветами и молодожены уже начали сомневаться, не забыли ли по них. Затем подсветка полностью погасла - и колесо замигало фиолетовым. Интрига продолжалась около минуты и, наконец, оно вспыхнуло ярко-синим и осталось светиться так на несколько минут, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Присутствующие бросились обниматься и поздравлять молодых: "Я ж сказала, будет Поляков!!", "А потом девочка!"  Артем и Кристина спланировали это событие заранее, пригласили друзей, сняли все на видео, чтобы яркие моменты остались на память.

Все развлечения на набережной Новосибирска в Новый год-2023: ледовый городок, каток
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На Михайловской набережной всегда многолюдно, до 28 февраля работает самый длинный каток длиной 1300 метров, до 31 марта будет работать Ледовый городок, а 23 февраля тут прошел салют в честь Дня защитника отечества.

#Ольга Храмушкина#Беременные#Семья#Михайловская набережная#Праздник#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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