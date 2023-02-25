Сначала колесо переливалось как обычно разными цветами и молодожены уже начали сомневаться, не забыли ли по них. Затем подсветка полностью погасла - и колесо замигало фиолетовым. Интрига продолжалась около минуты и, наконец, оно вспыхнуло ярко-синим и осталось светиться так на несколько минут, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Присутствующие бросились обниматься и поздравлять молодых: "Я ж сказала, будет Поляков!!", "А потом девочка!" Артем и Кристина спланировали это событие заранее, пригласили друзей, сняли все на видео, чтобы яркие моменты остались на память.