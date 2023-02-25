Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Вечером 24 февраля семья Поляковых устроили на Михайловской набережной гендерную вечеринку - событие, на котором становится известен пол будущего ребенка. Сообщение об этом появилось в группе Вконтакте АСТ-54. На гендер-пати кроме молодоженов были друзья семьи и видеограф. Никто из присутствующих заранее пол ребенка не знал - самым первым после узиста его узнал сотрудник колеса обозрения, ему эти сведения передали в конверте.
Сначала колесо переливалось как обычно разными цветами и молодожены уже начали сомневаться, не забыли ли по них. Затем подсветка полностью погасла - и колесо замигало фиолетовым. Интрига продолжалась около минуты и, наконец, оно вспыхнуло ярко-синим и осталось светиться так на несколько минут, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Присутствующие бросились обниматься и поздравлять молодых: "Я ж сказала, будет Поляков!!", "А потом девочка!" Артем и Кристина спланировали это событие заранее, пригласили друзей, сняли все на видео, чтобы яркие моменты остались на память.
На Михайловской набережной всегда многолюдно, до 28 февраля работает самый длинный каток длиной 1300 метров, до 31 марта будет работать Ледовый городок, а 23 февраля тут прошел салют в честь Дня защитника отечества.