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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Новосибирске знаменитый Дом с часами затопило талыми водами

25 февраля 2023, 07:38
Фото: Олег Викторович
Вода разрушает памятник архитектуры

Дом с часами заливает талой водой: власти Новосибирска бездействуют

Галереи памятника архитектуры залиты водой, которая подтопила уже три этажа. Всему виной плохое состояние кровли и перекрытий, они давно требуют ремонта

Знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами на Красном проспекте заливает водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказались галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания. Люди ставят тазики, чтобы хоть как-то остановить распространение потопа на нижние этажи.

Вода просачивается сквозь крупные щели в бетонных плитах

Подобное происходит не впервые, но с каждым годом состояние здания ухудшается, говорит член правления ТСЖ "Дом с часами" Олег Викторович. Много лет жители дома, признанного памятником архитектуры регионального значения, пытаются добиться проведения полноценной реконструкции. Власти ссылаются на отсутствие денег, хотя федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции таких домов. И прямо закрепляет обязанность чиновников заботиться о памятниках архитектуры.

Дом признанан памятником архитектуры регионального значенияДом признанан памятником архитектуры регионального значения
Дом признанан памятником архитектуры регионального значенияДом признанан памятником архитектуры регионального значения
Дом признанан памятником архитектуры регионального значенияДом признанан памятником архитектуры регионального значения
Дом признанан памятником архитектуры регионального значенияДом признанан памятником архитектуры регионального значения
Дом признанан памятником архитектуры регионального значения
Фото: Олег Викторович
"Федеральный закон существует с 2002 года, последние изменения в него были внесены в 2022. Но почему-то этот закон на территории крупнейшего муниципалитета страны не выполняется, за все эти годы даже прецедента не было", - подчеркивает Олег Викторович.

Дом с часами по адресу Красный проспект, 11 был построен в 1932-24 года по проекту архитекторов Гордеева, Тургенева и Никитина. Яркий образец конструктивизма, один из первых домов галерейного типа. Считается одним из символов Новосибирска.

Ранее мы рассказывали о том, что так называемый Стоквартирый дом на Красном проспекте, 16, признанный памятником архитектуры федерального значения, находится в бедственном состоянии.

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