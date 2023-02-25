Знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами на Красном проспекте заливает водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказались галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания. Люди ставят тазики, чтобы хоть как-то остановить распространение потопа на нижние этажи.