Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами на Красном проспекте заливает водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказались галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания. Люди ставят тазики, чтобы хоть как-то остановить распространение потопа на нижние этажи.
Подобное происходит не впервые, но с каждым годом состояние здания ухудшается, говорит член правления ТСЖ "Дом с часами" Олег Викторович. Много лет жители дома, признанного памятником архитектуры регионального значения, пытаются добиться проведения полноценной реконструкции. Власти ссылаются на отсутствие денег, хотя федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции таких домов. И прямо закрепляет обязанность чиновников заботиться о памятниках архитектуры.
"Федеральный закон существует с 2002 года, последние изменения в него были внесены в 2022. Но почему-то этот закон на территории крупнейшего муниципалитета страны не выполняется, за все эти годы даже прецедента не было", - подчеркивает Олег Викторович.
Дом с часами по адресу Красный проспект, 11 был построен в 1932-24 года по проекту архитекторов Гордеева, Тургенева и Никитина. Яркий образец конструктивизма, один из первых домов галерейного типа. Считается одним из символов Новосибирска.
Ранее мы рассказывали о том, что так называемый Стоквартирый дом на Красном проспекте, 16, признанный памятником архитектуры федерального значения, находится в бедственном состоянии.