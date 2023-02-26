«Авангард», занявший третье место в конференции, как ни странно относительно удобный соперник для новосибирских хоккеистов. Добираться в Омск недалеко, что крайне важно. А что касаемо игроков, то там возникает парадоксальная ситуация. Омск очень расхлябанно играл весь сезон. Они никак не могут, как говорят в хоккее, встать на рельсы. Омичей лихорадит и очень сильно. Победы они добывают только за счёт класса игроков и характера. Но такая системная команда по типу «Сибири», имеет шанс их пройти.