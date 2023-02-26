atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии

26 февраля 2023, 16:48
Фото: Страница "ХК "Сибирь" (Новосибирская область) "ВКонтакте"
Серия поражений на финише регулярного чемпионата КХЛ отбросила новосибирскую команду на 6-е место в конференции "Восток"

Определился соперник новосибирской «Сибири» в плей-офф КХЛ 2023 и сетка матчей

«Сибирь» заняла шестое место в конференции «Восток» по итогам регулярного чемпионата КХЛ 2022/23. Соперником новосибирских хоккеистов в плей-офф Кубка Гагарина 2023 будет омский «Авангард». Первый матч серии 1 марта в Омске.

Поражение на своем льду от «Автомобилиста» 0:2 в последнем туре 26 февраля отбросило новосибирскую хоккейную команду «Сибирь» на шестое итоговое место в конференции «Восток» регулярного чемпионата КХЛ.

Только первые 4 места в конференции дают право начать серию плей-офф дома, а команды, занявшие места с 5 по 8-е - начинают в гостях. Первые два матча и, в случае необходимости, 5-й и 7-й проводятся на стадионах команд, добившихся более высокого номера посева. Это очень важно, потому что дома всегда проще сразу «взять серию» в свои руки.

Хоккеисты "Автомобилиста" не позволили сибирякам занять место повыше в турнирной таблице
Фото: Страница "ХК "Сибирь" (Новосибирская область) "ВКонтакте"

«Авангард», занявший третье место в конференции, как ни странно относительно удобный соперник для новосибирских хоккеистов. Добираться в Омск недалеко, что крайне важно. А что касаемо игроков, то там возникает парадоксальная ситуация. Омск очень расхлябанно играл весь сезон. Они никак не могут, как говорят в хоккее, встать на рельсы. Омичей лихорадит и очень сильно. Победы они добывают только за счёт класса игроков и характера. Но такая системная команда по типу «Сибири», имеет шанс их пройти.

Матчи серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта (* — если потребуется).

Но, не стоит забывать, что в прошлом плей-офф КХЛ 2022 года «Сибирь» проиграла уже в первом раунде плей-офф ¼ финала «Восток» «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Тогда поражения в гостях в двух первых матчах, новосибирцам дома не удалось сквитать, они смогли только «размочить» счет в серии.

Главному тренеру "Сибири" Андрею Мартемьянову есть над чем поломать голову перед плей-офф
Фото: Страница "ХК "Сибирь" (Новосибирская область) "ВКонтакте"

ХК «Сибирь» вплоть до последнего тура регулярного чемпионата не знал своего будущего соперника по первому раунду плей-офф. На финише сезона КХЛ в таблице конференции «Восток», команды стояли очень плотно, их разделяли 2-4 очка. Новосибирцы могли заполучить в соперники «Автомобилист» или «Авангард», «Салават Юлаев» или «Металлург». В итоге по 83 очка набрали сразу три команды конференции: это «Автомобилист», «Металлург» и «Сибирь», но новосибирцы оказались ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Как ни странно, «Сибири» повезло не попасть в первом раунде на «Металлург» (Магнитогорск) - грозу Лиги и одну из лучших команд сезона. Магнитку нельзя перебегать или переиграть в хоккей - они сделают сами это с тобой. В такой паре «Сибирь» объективно выглядела бы аутсайдером.

Ни один клуб не избежал провалов по ходу регулярного чемпионата. «Сибирь» очень хорошо и уверенно начала сезон, пока у Ак Барса, «Автомобилиста» и других были серьёзные проблемы. Но уже второй месяц подряд, начиная с матча против хабаровского «Амура», который сибиряки отдали, ведя по ходу игры 3:0, команда Андрея Мартемьянова никак не могла найти свою игру. Достаточно вспомнить, как в предпоследнем туре 24 февраля сибиряки проиграли дома «Салавату Юлаеву» 1:3.

Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске
Узнать подробнее
#КХЛ#Плей-офф#2023#Расписание#Сетка#Сибирь#Спорт#Новосибирская область#Новосибирск#Омск
Подпишитесь
Год с начала военной спецоперации: 10 знаковых фото из Новосибирска
24 февраля 08:47
В Новосибирске участников СВО в военной форме не пустили в бар
Сегодня, 10:19
«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО
Сегодня, 02:50
В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
Сегодня, 09:49
Будущие родители устроили гендер-пати в Новосибирске на колесе обозрения
Вчера, 02:57