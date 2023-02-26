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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Под Новосибирском школьник покончил с собой после вечеринки

26 февраля 2023, 03:18
Фото: 1MI
Подросток погиб после вечеринки дома под Новосибирском
Ученика 9 класса нашли погибшим дома после вечеринки в Новосибирской области. Он мог покончить с собой ночью 25 февраля.

По информации КП-Новосибирск, 15-летний подросток пригласил к себе одноклассников и друзей, когда родители уехали. В разгар вечеринки он выгнал гостей, а утром его нашли мертвым.

Знакомые школьника рассказали, что с родителями у него были хорошие отношения. Он ни с кем не встречался.

В Следственном комитете региона эту трагедию не подтвердили и не опровергли. Пока просто не прокомментировали журналистам.

Напомним, ранее 16-летняя девушка упала с моста после того, как ее выселили из общежития колледжа в Новосибирске.

В Новосибирске 16-летняя студентка покончила с собой после выселения из общежития
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#Алина Шефер#Дети#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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