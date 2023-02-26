Под Новосибирском школьник покончил с собой после вечеринки

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По информации КП-Новосибирск, 15-летний подросток пригласил к себе одноклассников и друзей, когда родители уехали. В разгар вечеринки он выгнал гостей, а утром его нашли мертвым.
Знакомые школьника рассказали, что с родителями у него были хорошие отношения. Он ни с кем не встречался.
В Следственном комитете региона эту трагедию не подтвердили и не опровергли. Пока просто не прокомментировали журналистам.
Напомним, ранее 16-летняя девушка упала с моста после того, как ее выселили из общежития колледжа в Новосибирске.