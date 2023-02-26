В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»

Полиция устроила в ТРЦ «Галерея Новосибирска» облаву на подростков, принадлежащих новой субкультуре «ЧВК Редан». Об этом сообщают Atas.info очевидцы.

«На улице стоят около 5 машин полиции, сотрудники ходят по всем этажам торгового центра, выискивают группы подростков. При мне двоих вывели на улицу, но что было дальше я не знаю. Толпы людей стоят и смотрят на это все, забыв о покупках», - рассказала одна из посетительниц ТЦ. Фото: предоставили очевидцы Сибиряки предполагают, что правоохранители заинтересовались подростками из новой субкультуры «ЧВК Редан». Приверженцы носят одежду с пауком, устраивают массовые драки. Недавно молодых людей выдуманной «ЧВК» приказывал проверить глава СК РФ Бастрыкин.