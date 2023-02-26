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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»

26 февраля 2023, 09:49
Фото: СРЧ НСК/ВК
Полиция устроила в ТРЦ «Галерея Новосибирска» облаву на подростков, принадлежащих новой субкультуре «ЧВК Редан». Об этом сообщают Atas.info очевидцы.
«На улице стоят около 5 машин полиции, сотрудники ходят по всем этажам торгового центра, выискивают группы подростков. При мне двоих вывели на улицу, но что было дальше я не знаю. Толпы людей стоят и смотрят на это все, забыв о покупках», - рассказала одна из посетительниц ТЦ.

 

Фото: предоставили очевидцы

Сибиряки предполагают, что правоохранители заинтересовались подростками из новой субкультуры «ЧВК Редан». Приверженцы носят одежду с пауком, устраивают массовые драки.

Недавно молодых людей выдуманной «ЧВК» приказывал проверить глава СК РФ Бастрыкин.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Новосибирск#Новосибирская область
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