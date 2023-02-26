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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Житель Новосибирска накупил тухлых продуктов в супермаркете

26 февраля 2023, 04:10
Фото: 1MI
Житель Новосибирска накупил тухлых продуктов в супермаркете

Новосибирец пожаловался на 4-месячную просрочку продуктов в супермаркете

Мужчина купил просроченные продукты в одном из супермаркетов Ленинского района Новосибирска. Он пожаловался на магазин и получил деньги обратно.

Сибиряк рассказал, что 21 февраля закупился салатами и морепродуктами на 1500 рублей. Только дома он заметил, что все продукты были просрочены на 4 месяца.

«Я вернулся в магазин и пожаловался директору. Она была не удивлена, как мне показалось – то, есть у них это постоянная практика. Сотрудники даже не боятся штрафов за просрочку на прилавках», - рассказал новосибирец.

После жалобы деньги за некачественные товары мужчине вернули. Но он на этом не остановился – написал отзыв на Flamp и отправил письмо в Роспотребнадзор.

#Алина Шефер#Продукты#Просрочка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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