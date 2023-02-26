Житель Новосибирска накупил тухлых продуктов в супермаркете

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Сибиряк рассказал, что 21 февраля закупился салатами и морепродуктами на 1500 рублей. Только дома он заметил, что все продукты были просрочены на 4 месяца.
«Я вернулся в магазин и пожаловался директору. Она была не удивлена, как мне показалось – то, есть у них это постоянная практика. Сотрудники даже не боятся штрафов за просрочку на прилавках», - рассказал новосибирец.
После жалобы деньги за некачественные товары мужчине вернули. Но он на этом не остановился – написал отзыв на Flamp и отправил письмо в Роспотребнадзор.