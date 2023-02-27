Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка

«Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Для этого нужно понимать весь комплекс условий и обстоятельств, которые обуславливают работу гидроузла, и график сброса вод. Задача министра – добиться, на основе прогноза, оптимального графика и контроля за его соблюдением.