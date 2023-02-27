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Дело няни, обвиняемой в смерти двух детей при пожаре в Новосибирске, направили в суд

27 февраля 2023, 05:51
Фото: 1MI
Няня оставила детей одних
Дело обвиняемой няни в смерти по неосторожности двух детей направили в суд Новосибирска для рассмотрения по существу, сообщают в прокуратуре региона.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 19-летней жительницы Новосибирска. Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности двух детей, а также оставление их в опасности.

По данным следствия, обвиняемая была постоянной няней. Она присматривала за маленькими детьми своей подруги. 20 декабря 2022 года сибирячка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире.

В один момент в квартире произошло возгорание. Дети погибли от отравления продуктами горения. Известно, что подозреваемая ушла в этот момент на маникюр.

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Напомним, что против матери погибших детей также возбуждено дело. Женщину обвиняют в ненадлежащем воспитании несовершеннолетних. 

#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Погиб#Суд#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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