Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:57
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 19-летней жительницы Новосибирска. Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности двух детей, а также оставление их в опасности.
По данным следствия, обвиняемая была постоянной няней. Она присматривала за маленькими детьми своей подруги. 20 декабря 2022 года сибирячка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире.
В один момент в квартире произошло возгорание. Дети погибли от отравления продуктами горения. Известно, что подозреваемая ушла в этот момент на маникюр.
Напомним, что против матери погибших детей также возбуждено дело. Женщину обвиняют в ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.