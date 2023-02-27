Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области

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Глава Минприроды области отметил, что в этом году за зиму выпало осадков немного выше нормы. Поэтому специалисты уже начали усиленно готовиться к неизбежному паводковому сезону.
«Чрезвычайные ситуации не исключены в отдаленных районах и деревнях Новосибирской области. При худшем сценарии в зоне подтопления могут отказаться 2400 домов и 48 участков дорог. Опасность несут ледовые заторы. Они могут образоваться на реках Бердь, Тара, Карасук», - отметил Шестернин в ходе заседания в правительстве региона 27 февраля.
Всего министр выделил 9 районов, которые рискуют быть затопленными. Среди них Кыштовский, Северный, Чулымский, Маслянинский.
Чтобы избежать ЧС или ликвидировать их оперативно уже готовится план паводковых мероприятий. Специалисты должны, со слов Шестернина, проинспектировать населенные пункты до 24 марта 2023 года. Создать штабы и пункты спасения и помощи.