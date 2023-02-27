Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области

Чтобы избежать ЧС или ликвидировать их оперативно уже готовится план паводковых мероприятий. Специалисты должны, со слов Шестернина, проинспектировать населенные пункты до 24 марта 2023 года. Создать штабы и пункты спасения и помощи.





