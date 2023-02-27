Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Приложение для бесконтактной оплаты от МТС-банка «МТС Pay» перестало быть доступным в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play.
Примечательно, но приложение запустили только 1 февраля 2023 года. Оно не смогло проработать и месяца.
24 февраля США и Великобритания наложили санкции против российских банков, в том числе и МТС-банка. Ограничения предполагают блокировку активов на территории Британии, сообщают «Новые известия»
Напомним, что ранее банк «Левобережный» в Новосибирске попал в санкционный список США. Клиенты «Левобережного» могут и дальше свободно пользоваться картами и счетам на территории России.