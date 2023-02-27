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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Из Apple Store и Google Play пропало приложение МТС Pay

27 февраля 2023, 05:08
Фото: 1MI
Пользователи не могут скачать приложение
После объявления санкций против МТС-банка, из Apple Store и Google Play удалили приложение МТС Pay.

Приложение для бесконтактной оплаты от МТС-банка «МТС Pay» перестало быть доступным в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play.

Примечательно, но приложение запустили только 1 февраля 2023 года. Оно не смогло проработать и месяца.

24 февраля США и Великобритания наложили санкции против российских банков, в том числе и МТС-банка. Ограничения предполагают блокировку активов на территории Британии, сообщают «Новые известия»

В Новосибирске банк прокомментировал попадание под санкции США
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Напомним, что ранее банк «Левобережный» в Новосибирске попал в санкционный список США. Клиенты «Левобережного» могут и дальше свободно пользоваться картами и счетам на территории России. 

#Эмилия Губарева#Банк#Санкции#Общество#Технологии#Техника#Россия#Новосибирск
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