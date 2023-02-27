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Модульбанк начал помогать селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

27 февраля 2023, 06:25
Фото: piqsels.com
Модульбанк запустил новый сервис по сопровождению в закупках текстиля, одежды, обуви и аксессуаров в Киргизии и Узбекистане. В данной услуге заинтересованы продавцы на маркетплейсах. Сопровождение доступно в соответствии с селлер-тарифами.

Известно, что банк готов через проверенных партнеров проводить переговоры с местными производителями и оказывать помощь в выборе надежного производства и контроле качества продукции.

По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, в Узбекистане и Кыргызстане наблюдается стремительный рост производственных мощностей. Таким образом, эти государства становятся для селлеров на маркетплейсах значимыми каналами поставки. В то же время у восточного бизнеса есть свой менталитет. В Узбекистане и Киргизии предприниматели не любят спешить, обсуждать условия работы по телефону или в переписке — они предпочитают личные встречи. Если продавец не готов объехать данные территории и лично встретиться для переговоров с местными бизнесменами, заключить с ними сделку будет очень сложно. Об этом сообщает newsnn.ru.

Команда партнеров Модульбанка готова оказать продавцам помощь, полностью взяв на себя сопровождение закупок. Менеджер проведет осмотр и оценит работу производственных площадей и складов, проконтролирует чистоту и качество оборудования, узнает о запасах сырья и времени, необходимом для приобретения материалов, фурнитуры, аксессуаров. Он выяснит, с какими производителями тканей и ниток работает фабрика. Затем специалист оценит процесс разработки моделей, получит образцы тканей и готовых изделий, произведет оценку портфеля клиентов и, взвесив все факторы, окажет бизнесмену помощь в выборе производства.

После этого менеджер Модульбанка поможет в заключении соглашения на выгодных для предпринимателя условиях. Он проверит соответствие изделий стандартам качества и техническому заданию непосредственно перед отгрузкой товара с учетом соответствия к требованиям внешнего вида, цветности, размерности изделий. Также он проконтролирует количество и вес товара, упаковку, маркировку и документы на отгрузку.

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