Модульбанк начал помогать селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, в Узбекистане и Кыргызстане наблюдается стремительный рост производственных мощностей. Таким образом, эти государства становятся для селлеров на маркетплейсах значимыми каналами поставки. В то же время у восточного бизнеса есть свой менталитет. В Узбекистане и Киргизии предприниматели не любят спешить, обсуждать условия работы по телефону или в переписке — они предпочитают личные встречи. Если продавец не готов объехать данные территории и лично встретиться для переговоров с местными бизнесменами, заключить с ними сделку будет очень сложно. Об этом сообщает newsnn.ru.