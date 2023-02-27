На Бали простились с 22-летней разбившейся в ДТП жительницей Новосибирска

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Церемония состоялась на острове 25 февраля. На днях сибирячку транспортируют на родину в Хакасию, где похоронят, рассказала подруга погибшей сайту «МК в Новосибирске».
Напомним, 12 февраля Анжелика попала в жуткую аварию во время отдыха на Бали. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, но безуспешно. Она умерла 20 февраля.
Ранее СМИ писали, что девушка угодила в ДТП, когда ехала на пассажирском сидении на байке с парнем, с которым познакомилась в Индонезии. Молодой человек почти не пострадал, а Анжелика попала в реанимацию с переломом черепа.
Все это время парень оплачивал лечение сибирячки в больнице. Навещал ее, общался с родными девушки.
Анжелика Чудоякова родилась в Хакасии, в маленьком селе Балыкса. Она приехала в Новосибирск учиться в СГУПСе.