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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

На Бали простились с 22-летней разбившейся в ДТП жительницей Новосибирска

27 февраля 2023, 07:23
Фото: МК в Новосибирске
Друзья простились на Бали с 22-летней Анжеликой Чудояковой из Новосибирска. Девушка разбилась в жестком ДТП на байке и умерла в больнице через несколько дней.

Церемония состоялась на острове 25 февраля. На днях сибирячку транспортируют на родину в Хакасию, где похоронят, рассказала подруга погибшей сайту «МК в Новосибирске».

Напомним, 12 февраля Анжелика попала в жуткую аварию во время отдыха на Бали. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, но безуспешно. Она умерла 20 февраля.

Ранее СМИ писали, что девушка угодила в ДТП, когда ехала на пассажирском сидении на байке с парнем, с которым познакомилась в Индонезии. Молодой человек почти не пострадал, а Анжелика попала в реанимацию с переломом черепа.

Все это время парень оплачивал лечение сибирячки в больнице. Навещал ее, общался с родными девушки.

Анжелика Чудоякова родилась в Хакасии, в маленьком селе Балыкса. Она приехала в Новосибирск учиться в СГУПСе.

#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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