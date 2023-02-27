Общий объем льготного лизинга от Корпорации МСП в 2023 году составит 2,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По сообщению издания РИА-Новости, в соответствии с условиями лизингового продукта оборудование отечественного производства будет предоставляться под шесть процентов годовых, иностранного - под восемь процентов при сумме от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Продолжение реализации программы льготного лизинга — это одна из мер поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП. Льготный лизинг поможет нашим предпринимателям на выгодных условиях приобретать необходимое оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. В результате это придаст импульс развитию в целом МСП-сферы», — отметил Исаевич.
В соответствии с условиями программы “Приоритет+” воспользоваться льготным лизингом можно только для получения нового оборудования для производства. Если у представителей малого и микробизнеса будет поручительство региональных гарантийных организаций, сумма авнса мождет составлять 0 процентов. Лизинг на льготных условиях предоставляется на срок от тринадцати месяцев до семи лет. Предпринимателям доступен индивидуальный график платежей, включая отсрочку. В дополнение к этому лизинговому продукту Корпорация МСП занимается подготовкой запуска лизинга с лимитом до ста миллионов рублей в рамках программы “Приоритет”.
По словам Александра Исаевича, в рамках данной программы финансирование будет привлекаться из внешних источников. Благодаря этому можно будет оказывать предприятиям поддержку на общую сумму 7,1 миллиарда рублей, в том числе среднему бизнесу. «Планируется, что ставки по программе не будут превышать шести процентов плюс ключевая ставка ЦБ — для среднего бизнеса (с лимитом до 100 млн рублей), 7% плюс ключевая ставка — для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ — для микробизнеса (с лимитом до 50 млн рублей)», — рассказал Исаевич.
Подать заявку на получение лизинга можно на специально запущенном сервисе на цифровой платформе МСП.РФ. Расширение ее функционала обеспечило для предпринимателей возможность отправить анкету в онлайн-режиме, а также подать все необходимые документы. Часть информации будет автоматически внесена из цифрового профиля предпринимателя. Проверка корректности ввода данных, а также на стоп-факты будет проводиться в автоматическом режиме. Так же будет осуществляться расчет общей стоимости финансирования.