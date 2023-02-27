Общий объем льготного лизинга от Корпорации МСП в 2023 году составит 2,4 млрд рублей

В соответствии с условиями программы “Приоритет+” воспользоваться льготным лизингом можно только для получения нового оборудования для производства. Если у представителей малого и микробизнеса будет поручительство региональных гарантийных организаций, сумма авнса мождет составлять 0 процентов. Лизинг на льготных условиях предоставляется на срок от тринадцати месяцев до семи лет. Предпринимателям доступен индивидуальный график платежей, включая отсрочку. В дополнение к этому лизинговому продукту Корпорация МСП занимается подготовкой запуска лизинга с лимитом до ста миллионов рублей в рамках программы “Приоритет”.