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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:13

Иномарка протаранила маршрутку под Новосибирском – есть погибшие и пострадавшие: фото

27 февраля 2023, 08:10
Фото: ГИБДД НСО

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с иномаркой под Новосибирском

Легковушка Honda столкнулась с маршруткой на трассе под Новосибирском утром 27 февраля. Погибла пассажирка общественного транспорта, сообщают в ГИБДД региона.

Жуткая авария произошла на автодороге К-19Р, когда иномарка ехала из Новосибирска в сторону Кузбасса. Водитель неожиданно выехал на встречку и врезался в автобус маршрута «Кемерово - г. Обь».

Фото: ГИБДД НСО
«В аварии получила серьезные травмы 30-летняя женщина. Она скончалась на месте. Также пострадали оба водителя – маршрутки и автомобиля. Четыре человека обратились за помощью к медикам», - сообщил с места событий и.о начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Тогучинскому району старший лейтенант полиции Евгений Видергольд.

Известно, что в салоне маршрутного такси находились 7 пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняют.

#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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