Иномарка протаранила маршрутку под Новосибирском – есть погибшие и пострадавшие: фото

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:13
Жуткая авария произошла на автодороге К-19Р, когда иномарка ехала из Новосибирска в сторону Кузбасса. Водитель неожиданно выехал на встречку и врезался в автобус маршрута «Кемерово - г. Обь».
«В аварии получила серьезные травмы 30-летняя женщина. Она скончалась на месте. Также пострадали оба водителя – маршрутки и автомобиля. Четыре человека обратились за помощью к медикам», - сообщил с места событий и.о начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Тогучинскому району старший лейтенант полиции Евгений Видергольд.
Известно, что в салоне маршрутного такси находились 7 пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняют.