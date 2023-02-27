Под Новосибирском 82-летняя пенсионерка погибла на пожаре в деревянном доме

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Трагедия случилась на праздничных выходных ночью, 25 февраля, в доме из сруба на улице Уфимская. Произошло возгорание из-за короткого замыкания электросети.
На место приехали пожарные и заметили, как дом полностью охватил огонь. Во дворе стоял 50-летний мужчина, который успел выбежать. Он отравился угарным газом, но от лечения в больнице отказался.
Мужчина рассказал, что в горящем доме осталась 82-летняя пенсионерка. Женщину нашли погибшей.