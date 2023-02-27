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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Под Новосибирском 82-летняя пенсионерка погибла на пожаре в деревянном доме

27 февраля 2023, 04:45
Фото: 1MI
Пенсионерка погибла при пожаре в доме под Новосибирском
Пожилая женщина погибла при пожаре в селе Янченково в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Трагедия случилась на праздничных выходных ночью, 25 февраля, в доме из сруба на улице Уфимская. Произошло возгорание из-за короткого замыкания электросети.

На место приехали пожарные и заметили, как дом полностью охватил огонь. Во дворе стоял 50-летний мужчина, который успел выбежать. Он отравился угарным газом, но от лечения в больнице отказался.

Мужчина рассказал, что в горящем доме осталась 82-летняя пенсионерка. Женщину нашли погибшей.

#Алина Шефер#Пожар#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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