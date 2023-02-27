Поставки iPhone из Индии в Россию выросли в два раза

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В 2021-м в Россию поступили всего 79 000 iPhone из Индии. Такие данные приводит GS Group.
Как пишут «Новые известия», сейчас Индия уступает по числу поставок КНР. Индия осуществила импорт в нашу страну, который составил 15% от общей доли.
При этом гаджетов Apple по параллельному импорту привозили втрое меньше в Россию в 2021 году. Больше устройств завозили официальные производители.
Да и власти ранее отмечали, что россияне стали реже интересоваться новыми айфонами. Но несмотря на это, готовятся принять партию новых iPhone 14.