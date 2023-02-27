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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Поставки iPhone из Индии в Россию выросли в два раза

27 февраля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Поставки iPhone из Индии в Россию выросли вдвое
Порядка 165 000 смартфонов марки Apple доставили в российские магазины из Индии в 2022 году. Импорт вырос вдвое с мая по декабрь.

В 2021-м в Россию поступили всего 79 000 iPhone из Индии. Такие данные приводит GS Group.

Как пишут «Новые известия», сейчас Индия уступает по числу поставок КНР. Индия осуществила импорт в нашу страну, который составил 15% от общей доли.

При этом гаджетов Apple по параллельному импорту привозили втрое меньше в Россию в 2021 году. Больше устройств завозили официальные производители.

Да и власти ранее отмечали, что россияне стали реже интересоваться новыми айфонами. Но несмотря на это, готовятся принять партию новых iPhone 14.

#Алина Шефер#Импорт#Телефон#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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