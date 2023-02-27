Каждая женщина хочет всегда выглядеть привлекательно и ухоженно. Без этого ни одной представительнице прекрасного пола не удастся привлечь внимание мужчин или добиться успеха в карьере. Никто не доверит важное дело неухоженному сотруднику. Внешности сейчас уделяют максимум внимания.

Однако постоянно выглядеть отлично непросто. Постоянное недосыпание, неправильное питание и хронический стресс негативно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. В этой ситуации невозможно обойтись без обращения к профессионалам. После визита в салон красоты «Dessange» волосы станут сияющими и шелковистыми, ногти будут ухоженными, а лицо приобретет здоровый цвет. Какие услуги оказываются Dessange давно известен как люксовый бренд в сфере красоты. Это гарантирует, что в этой сети клиентам оказываются услуги только высоко качества. В уникальную сеть включены четыреста салонов красоты в сорока семи странах. В салонах красоты Dessange предлагают своим клиентам следующие современные парикмахерские, косметологические услуги: Производятся современные процедуры по фотоэпиляции различных участков тела и лица. Лазерным воздействием лечат купероз и акне. Проводятся процедуры по фотоомоложению. Выполняются стильные женские и мужские стрижки, укладки и прически. Мастера владеют сложными модными техниками окрашивания. Производится химическая завивка, мелирование волос и другие услуги. Проводится антицеллюлитный массаж, обертывания и эпиляция воском и миостимуляция. Выполняют различные аппаратные процедуры по омоложению кожи и моделированию фигуры. Оказываются услуги мужского и женского маникюра и педикюра. Проводится релаксирующий лифтинг-уход, ботулинотерапия. Выполняются различные методы чистки кожи на лице, мезотерапия, нитевой лифтинг. Производятся аппаратные омолаживающие процедуры и другие услуги косметолога. Выполняется окрашивание, ламинирование и наращивание ресниц. Корректируется форма бровей. Выполняется их окрашивание. Оказываются услуги по макияжу. Лучшие мастера изменят ваш образ и предложат процедуры по уходу, которые поддержат естественную красоту и продлят молодость. Преимущества обслуживания В каждом салонов-парикмахерских Dessange погружают своих клиентов сферу гармонии и красоты. Здесь можно ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения, пока опытные мастера работают над созданием вашего неповторимого стиля. В салоне клиентам предлагают уникальные процедуры для поддержания красоты и молодости. Для этого используются косметические продукты высочайшего качества и аппараты экспертного класса. Процедуры проводятся в условиях полной стерильности. Салон красоты предлагает гибкую систему скидок и бонусов своим клиентам. Записывайтесь к нам на процедуры! Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://www.dessangeclub.ru/?erid=LjN8K74JL