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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Уникального лимонного фазана нашли в селе под Новосибирском

27 февраля 2023, 05:57
Фото: Кристина Фирсова/НГС
Лимонного фазана встретили под Новосибирском
Жители села Барышево под Новосибирском нашли лимонного фазана на крыше своего дома. Сейчас они пытаются разыскать хозяина птицы.

Фазана с уникальной окраской поймала семья Фирсовых. Ранее они видели объявление в соцсетях о том, что по улицам летает красивая птичка, пишет НГС.

Он был окольцован. По мнению сибиряков, мог принадлежать ученому, орнитологу.

Лимонный фазан – декоративная птица, которую искусственно вывели. В природе их не встретить, что не скажешь о золотых видах.

В зоомагазинах лимонные фазаны продаются от 3 тысяч рублей.

#Алина Шефер#Птица#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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