Уникального лимонного фазана нашли в селе под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Фазана с уникальной окраской поймала семья Фирсовых. Ранее они видели объявление в соцсетях о том, что по улицам летает красивая птичка, пишет НГС.
Он был окольцован. По мнению сибиряков, мог принадлежать ученому, орнитологу.
Лимонный фазан – декоративная птица, которую искусственно вывели. В природе их не встретить, что не скажешь о золотых видах.
В зоомагазинах лимонные фазаны продаются от 3 тысяч рублей.