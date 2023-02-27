В Новосибирске два человека остаются в больницах после взрыва на Линейной

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
«В медучреждениях остаются два человека, пострадавших от ЧП на улице Линейной. Также размещены 38 человек во временных пунктах», - доложил начальник ведомства Орлов.
Мэр города Анатолий Локоть добавил, что на сегодняшний день из взорвавшейся пятиэтажки расселили 61 жителя. Им выплатили 19 млн рублей помощи в общей сумме – каждому от 10 до 150 тысячи рублей.
Напомним, рано утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в доме на Линейной, 39. Погибли 15 жильцов. Сейчас следователи ищут виновных в этой трагедии - подозревают мошенников, которые могли перенастраивать газовое оборудование в квартирах.