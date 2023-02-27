В Новосибирске два человека остаются в больницах после взрыва на Линейной

Напомним, рано утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в доме на Линейной, 39. Погибли 15 жильцов. Сейчас следователи ищут виновных в этой трагедии - подозревают мошенников, которые могли перенастраивать газовое оборудование в квартирах.