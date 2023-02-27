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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Новосибирске два человека остаются в больницах после взрыва на Линейной

27 февраля 2023, 07:55
Фото: atas.info
Двое пострадавших от взрыва на Линейной находятся в больницах Новосибирска
Двое пострадавших от взрыва газа в доме на Линейной, 39 находятся в больницах Новосибирска. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов 27 февраля.
«В медучреждениях остаются два человека, пострадавших от ЧП на улице Линейной. Также размещены 38 человек во временных пунктах», - доложил начальник ведомства Орлов.

Мэр города Анатолий Локоть добавил, что на сегодняшний день из взорвавшейся пятиэтажки расселили 61 жителя. Им выплатили 19 млн рублей помощи в общей сумме – каждому от 10 до 150 тысячи рублей.

Напомним, рано утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в доме на Линейной, 39. Погибли 15 жильцов. Сейчас следователи ищут виновных в этой трагедии - подозревают мошенников, которые могли перенастраивать газовое оборудование в квартирах.

Семьям погибших при взрыве дома в Новосибирске выплатят по 1 млн рублей
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#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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