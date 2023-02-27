В Новосибирске глыба льда свалилась на 9-летнюю девочку

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Инцидент произошел 23 февраля на улице Лазарева, 26а. Как рассказала мама пострадавшей школьницы, она проходила вдоль дома вместе с подругой и на нее упала глыба.
«У дочери перелом четырех позвонков грудного отдела. Она сейчас в больнице», - рассказала НГС мама девочки Олеся Саночкина.
Со слов женщины, происшествие с ее дочерью видели несколько прохожих, не считая подругу. Они сами вызвали скорую помощь.
Сейчас инцидент проверяют полицейские и УК дома, возле которого это произошло. Тем временем девочка проходит лечение. Ей пришлось отказаться от соревнований в этом году – она увлекалась футболом.