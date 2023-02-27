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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Новосибирске глыба льда свалилась на 9-летнюю девочку

27 февраля 2023, 10:45
Фото: 1MI
Наледь сошла с карниза жилого дома на 9-летнюю девочку в Новосибирске. У ребенка перелом позвоночника.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Лазарева, 26а. Как рассказала мама пострадавшей школьницы, она проходила вдоль дома вместе с подругой и на нее упала глыба.

«У дочери перелом четырех позвонков грудного отдела. Она сейчас в больнице», - рассказала НГС мама девочки Олеся Саночкина.

Со слов женщины, происшествие с ее дочерью видели несколько прохожих, не считая подругу. Они сами вызвали скорую помощь.

Сейчас инцидент проверяют полицейские и УК дома, возле которого это произошло. Тем временем девочка проходит лечение. Ей пришлось отказаться от соревнований в этом году – она увлекалась футболом.

#Алина Шефер#Глыба#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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