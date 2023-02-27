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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

В Новосибирске откроют станцию техобслуживания самолетов Sukhoi Superjet

27 февраля 2023, 03:16
Фото: 1MI
Станцию техобслуживания для Sukhoi Superjet построят в Новосибирске
Станцию техобслуживания для Sukhoi Superjet 100 и МС-21 хотят построить в Новосибирске. Об этом говорится в Telegram ВЭБ.РФ.

Открыть станции планируют во многих мегаполисах страны. Они будут обслуживать и ремонтировать лайнеры «Суперджет».

Эти комплексы появятся в Новосибирске только к 2030 году. Открытие первых в планах на этот год в Архангельске и Сыктывкаре.

Напомним, ранее в Новосибирске спустя несколько лет реконструкции открыли новый терминал в аэропорту «Толмачево». На открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, но онлайн.

Президент Владимир Путин открыл новый терминал в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске
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#Самолет#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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