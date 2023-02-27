В Новосибирске откроют станцию техобслуживания самолетов Sukhoi Superjet

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Открыть станции планируют во многих мегаполисах страны. Они будут обслуживать и ремонтировать лайнеры «Суперджет».
Эти комплексы появятся в Новосибирске только к 2030 году. Открытие первых в планах на этот год в Архангельске и Сыктывкаре.
Напомним, ранее в Новосибирске спустя несколько лет реконструкции открыли новый терминал в аэропорту «Толмачево». На открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, но онлайн.