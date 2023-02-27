В Новосибирске продают последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Этот автомобиль выпустили в 1997 году. Подобных было всего порядка 800 единиц. И только один из них - «Юрий Долгорукий» - дожил до 2023 года.
По информации владельца, москвич имеет двигатель на 1,7 литров и удлинённый кузов, на механике.
Из-за вытянутого кузова автомобиль ведет себя на дороге плавнее и мягче. Держит все кочки уверенно.
У сибиряка сохранился этот авто в хорошем состоянии. Цена – 200 000 рублей.