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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Новосибирске продают последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий»

27 февраля 2023, 10:30
Фото: Авто.ру
В Новосибирске продают москвич «Юрий Долгорукий»
Новосибирец выставил на продажу машину редкой модели «Москвич Юрий Долгорукий». Объявление появилось на сайте Авто.ру.

Этот автомобиль выпустили в 1997 году. Подобных было всего порядка 800 единиц. И только один из них - «Юрий Долгорукий» - дожил до 2023 года.

По информации владельца, москвич имеет двигатель на 1,7 литров и удлинённый кузов, на механике.

Из-за вытянутого кузова автомобиль ведет себя на дороге плавнее и мягче. Держит все кочки уверенно.

У сибиряка сохранился этот авто в хорошем состоянии. Цена – 200 000 рублей.

#Алина Шефер#Автомобиль#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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