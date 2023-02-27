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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций

27 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI
Может ли Новосибирск остаться без сметаны и сыра - ответили эксперты
Сметана может пропасть с прилавков магазинов в Новосибирске, если в Россию перестанут доставлять закваску. Такие страхи преследуют отечественных производителей.

Как пишет РБК, в нашу страну поступают 90% биозаквасок из Европы. Основатель одного из крупнейших производителей органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин заявил, что предприятия уже обдумывают аналоги, боясь потерять импортеров.

При этом в Минсельхозе РФ спешат успокоить производителей тем, что запасов этого сырья достаточно. Кроме того, уже планируют построить две фабрики по изготовлению заквасок в России.

Также известно, что в нашу страну ввозят продукцию через дружественные страны. Параллельный импорт продолжит действовать.  

Но сыроваров это не успокаивает. Они беспокоятся, что бюджетный сыр им удастся выпускать на «советских заквасках», а вот для элитных сортов нужны импортные.

#Алина Шефер#Продукты#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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