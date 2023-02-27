В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Как пишет РБК, в нашу страну поступают 90% биозаквасок из Европы. Основатель одного из крупнейших производителей органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин заявил, что предприятия уже обдумывают аналоги, боясь потерять импортеров.
При этом в Минсельхозе РФ спешат успокоить производителей тем, что запасов этого сырья достаточно. Кроме того, уже планируют построить две фабрики по изготовлению заквасок в России.
Также известно, что в нашу страну ввозят продукцию через дружественные страны. Параллельный импорт продолжит действовать.
Но сыроваров это не успокаивает. Они беспокоятся, что бюджетный сыр им удастся выпускать на «советских заквасках», а вот для элитных сортов нужны импортные.