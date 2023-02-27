Что же касается перезонирования участка под "Универсамом", то заключение комиссии само по себе не является документом для исполнения, равно как и отзыв городского департамента строительства и архитектуры. Решение о смене статуса земельного участка будут принимать депутаты на сессии городского совета. И в ходе прямой трансляции каждый новосибирец сможет наблюдать, как народные избранники будут высказывать свое отношение к изменению облика центра города.