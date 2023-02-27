Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Мэрия Новосибирска опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах". В обсуждениях приняли участие 295 жителей "тихого центра" и экспертов, что для Новосибирска можно считать очень высоким показателем.
Такая активность неудивительна – краеугольным камнем было предложение собственника магазина "Универсам" на улице Ленина, 10 перевести земельный участок под ним из зоны 4-этажного делового строительства в зону высотной жилой застройки. Фактически, речь шла о том, чтобы узаконить точечную застройку в историческом центре Новосибирска.
Подавляющее большинство участников общественных обсуждений высказались категорически против подобного развития событий.
"Категорически против перезонирования участка территории "Универсама". Я против смены зоны с ОД 4.1 на ОД 1.1 потому что жилому многоквартирном дому на данной территории не прилагается социальная инфраструктура. Жильцы нового дома будут пользоваться тем, что есть сейчас, значительно ухудшив условия моего существования дополнительными нагрузками на поликлинику, школу, автодорогу. Я хочу жить в Тихом центре, а не в спальном районе", - пишет одна из участниц обсуждения Татьяна Андрееева.
Подобным образом обосновывают свою позицию почти все противники застройки. Однако все их предложения комиссия мэрии отвергла с формулировкой "как не способствующие обеспечению устойчивого развития территории".
При этом отвергнуто и предложение собственников "Универсама. Его комиссия считает нецелесообразным принимать во внимание "как не способствующее обеспечению устойчивого развития территории, не соответствующие Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288".
Однако при этом комиссия считает целесообразным учитывать предложение, высказанное в ходе обсуждений генеральным директором ООО "Сибирское проектное бюро" Ксенией Раевской. В отношении участка "Универсама" оно звучит следующим образом: "Исключить зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе, многоквартирными жилыми домами и установить зону специализированной многоэтажной общественной застройки".
Иными словами, речь идет о статусе участка, который позволит строительство апартаментов до 30 этажей. И этот вариант уже неоднократно использовался мэрий для протаскивания проектов точечной застройки в разных районах города.
Поскольку апартаменты считается местом для временного проживания, то при выдаче разрешений на строительство не учитываются градостроительные нормы, обязательные при возведении жилых домов: обеспеченность парковочными местами, социальной инфраструктурой и т. д. Именно несоблюдение этих условий и вызвало протест прокуратуры на проект возведения жилого комплекса на месте "Универсама". Но таким нехитрым образом можно формально обойти все нестыковки.
В Новосибирске по состоянию на январь 2023 годе уже строится 15 многоэтажных домов апартамент-класса, помещения в которых застройщики продают, как полноценное жилье. И, похоже, что в мэрии начинают понимать, к какому социальному взрыву может привести такая градостроительная политика.
Как следует из внутренней официальной переписки между начальником архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко и главным архитектором города Александром Ложкиным, чиновники хотят изменить правила землепользования и застройки, фактически приравняв в плане нормативов апартаменты к жилым домам.
По такому пути уже пошли власти Санкт-Петербурга. Однако в Новосибирске до принятия подобных решений еще далеко, если они вообще в принципе возможны. Слишком уж сильное лобби застройщиков сложилось во властных структурах.
Что же касается перезонирования участка под "Универсамом", то заключение комиссии само по себе не является документом для исполнения, равно как и отзыв городского департамента строительства и архитектуры. Решение о смене статуса земельного участка будут принимать депутаты на сессии городского совета. И в ходе прямой трансляции каждый новосибирец сможет наблюдать, как народные избранники будут высказывать свое отношение к изменению облика центра города.
В этом отношении, кстати, показательна позиция Ростислава Антонова, в округе которого находится спорный участок. Он от имени депутата внес предложение, которое касалось сохранения зеленой зоны в районе дома № 50 по улице Ленина. А на самый скандальный пункт предложений по перезонированию Антонов в ходе обсуждений так и не отреагировал, несмотря на обращения к нему его избирателей.