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1 марта стартует проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО»

28 февраля 2023, 08:36
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области разработан Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», его реализация стартует завтра, 1 марта 2023 года.

С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. 

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева 28 февраля в ходе брифинга рассказали о старте проекта. Как подчеркнул Сергей Нелюбов, в соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения – реабилитационный сертификат. 

«Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений – социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор – министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации. По каждой ситуации будем работать индивидуально, каждому участнику СВО будет оказано все необходимое содействие», – подчеркнул Сергей Нелюбов. 

Как прокомментировала Елена Бахарева, уже несколько организаций региона получили лицензию для предоставления всего спектра услуг по реабилитационному сертификату. «Проект направлен на укрепление здоровья участников СВО, психологическую реабилитацию и возвращение к обычной жизни, – рассказала министр. – В каждом районе области определена структура, ответственная за эту работу – комплексный центр социального обслуживания населения. Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, нужно обратиться в МФЦ (очно или на портале МФЦ)». 

Также в брифинге приняла участие председатель Регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталья Курина, в частности, она подчеркнула, что проект по предоставлению реабилитационных услуг разработан своевременно и быстро. «Вопросы, решение которых должно быть включено в сертификат, обсуждались, в том числе, с самими участниками СВО, – отметила Наталья Курина. – Важно, что сертификат в дальнейшем будет как конструктор дополняться необходимыми услугами». 

Для координации работы по реализации проекта в Правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным. 

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