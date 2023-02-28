Аферисты под видом родственников усопших заказывают похороны в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Аферисты незаконно получают сведения о смерти человека и начинают звонить его родным под видом сотрудника ритуального агентства. С ними заключают договор на организацию похорон в «ИМИ», но только по завышенной цене.
После мошенники, прикидываясь уже родственником успевшего, звонят в похоронный дом и заказывают церемонию. По словам Бондаренко, разница между ценой аферистов и реальными тарифами похоронного дома – больше 100 000 рублей.
«Это низкий и гнусный способ нажиться на горе людей, продав им в два-три раза дороже нашу услугу. Действовать по этой схеме начали мошенники всего около 2 месяцев назад. Сейчас все подозрительные звонки тщательно обрабатывают в нашей справочной службе», - пояснил Сергей Бондаренко.
Подобную схему мошенничества в Сибири видят впервые. Предполагается, что к нам она пришла из Санкт-Петербурга, где на днях задержали «черных» ритуальщиков, устроивших подобные похороны на Северном кладбище.