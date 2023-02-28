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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Аферисты под видом родственников усопших заказывают похороны в Новосибирске

28 февраля 2023, 05:19
Фото: 1MI
В Новосибирске орудуют мошенники, срывающие двойной куш на похоронах
В Новосибирске появились мошенники, которые умудряются обмануть родственников усопших и ритуальщиков по хитроумной схеме. Как это происходит, рассказал директор похоронного дома «ИМИ» Сергей Бондаренко.

Аферисты незаконно получают сведения о смерти человека и начинают звонить его родным под видом сотрудника ритуального агентства. С ними заключают договор на организацию похорон в «ИМИ», но только по завышенной цене.

После мошенники, прикидываясь уже родственником успевшего, звонят в похоронный дом и заказывают церемонию. По словам Бондаренко, разница между ценой аферистов и реальными тарифами похоронного дома – больше 100 000 рублей.

«Это низкий и гнусный способ нажиться на горе людей, продав им в два-три раза дороже нашу услугу. Действовать по этой схеме начали мошенники всего около 2 месяцев назад. Сейчас все подозрительные звонки тщательно обрабатывают в нашей справочной службе», - пояснил Сергей Бондаренко.

Подобную схему мошенничества в Сибири видят впервые. Предполагается, что к нам она пришла из Санкт-Петербурга, где на днях задержали «черных» ритуальщиков, устроивших подобные похороны на Северном кладбище.

#Алина Шефер#Похороны#Мошенники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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