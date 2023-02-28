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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

График выплаты детских пособий в марте 2023 года

28 февраля 2023, 06:34
Фото: 1MI
График выплаты детских пособий в марте 2023 года
Семьи с детьми продолжат получать ежемесячные выплаты в марте 2023 года. Только из-за введения нового универсального пособия изменился график перечисления денег. Рассказываем, когда придут деньги из ПФР и соцзащиты.

Кому и в какие дни ждать выплаты в марте 2023 года:

Обычно Социальный фонд отправляет выплаты на банковские карты родителей 3 числа каждого месяца или раньше, если дата выпадает на выходной. В марте этого года это число выпадает на пятницу – значит, деньги поступят в этот день.

В почтовом отделении выплаты родители смогут забрать также с 3 по 25 марта.

На пособие могут рассчитывать дети от 0 до 17 лет – новая категория получателей, которая оформила новое единое пособие с начала 2023 года.

Также деньги придут беременным женщинам, неработающим родителям, ухаживающим за ребенком в возрасте до 1,5 лет, детям от 8 до 17 лет. Семьям военных с детьми до 3 лет.

Кто получит новое пособие 8 марта 2023 года:

Примечательно, что с 2023 года в отдельную категорию получателей пособий попали работающие родители, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Деньги им будут перечислять в единый день – 8 числа каждого месяца.

Так, как в марте – 8 число выпадет на праздничный выходной, выплаты можно ждать уже во вторник, 7 марта. На 2 дня позже могут получить семьи, которые указывали не номер карты для перечисления, а расчетный счет.

Кому не придут выплаты на детей в марте 2023 года:

В марте остаться без выплат на детей могут семьи, которые получали деньги досрочно в феврале за этот месяц. Если родители подавали заявку и получили одобрение раньше.

Отметим, в этом случае, семья должна была получить мартовские пособия до 25 февраля. Если этого не случилось, стоит обратиться в СФР.

#Алина Шефер#Пособия#Выплаты#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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