Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Обычно Социальный фонд отправляет выплаты на банковские карты родителей 3 числа каждого месяца или раньше, если дата выпадает на выходной. В марте этого года это число выпадает на пятницу – значит, деньги поступят в этот день.
В почтовом отделении выплаты родители смогут забрать также с 3 по 25 марта.
На пособие могут рассчитывать дети от 0 до 17 лет – новая категория получателей, которая оформила новое единое пособие с начала 2023 года.
Также деньги придут беременным женщинам, неработающим родителям, ухаживающим за ребенком в возрасте до 1,5 лет, детям от 8 до 17 лет. Семьям военных с детьми до 3 лет.
Примечательно, что с 2023 года в отдельную категорию получателей пособий попали работающие родители, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Деньги им будут перечислять в единый день – 8 числа каждого месяца.
Так, как в марте – 8 число выпадет на праздничный выходной, выплаты можно ждать уже во вторник, 7 марта. На 2 дня позже могут получить семьи, которые указывали не номер карты для перечисления, а расчетный счет.
В марте остаться без выплат на детей могут семьи, которые получали деньги досрочно в феврале за этот месяц. Если родители подавали заявку и получили одобрение раньше.
Отметим, в этом случае, семья должна была получить мартовские пособия до 25 февраля. Если этого не случилось, стоит обратиться в СФР.