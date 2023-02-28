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В марте семьи начнут получать выплаты на детей за прошлый месяц. Их перечислением занимается сейчас Социальный фонд России.
Единым платежным днем является 3 число каждого месяца. В марте 3 выпадает на пятницу – в этот день и нужно ждать деньги.
В этот период деньги отправят на банковские карты родителей. Самыми первыми получат владельцы платежной системы «Мир». Почтовые отправления могут задержаться до 25 марта.
Пособия ждут в марте дети от 0 до 17 лет, которые оформили новое универсальное пособие. Однако их могут отставить без выплат, если в феврале они уже получили их после одобрения.
Также выплаты перечислят следующим категориям:
- беременным женщинам;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям позже – 7 или 9 марта);
- детям от 8 до 17 лет;
- детям военных в возрасте до 3 лет.
Размер пособия на детей рассчитывают с учетом доходов каждой семьи. Выплаты бывают 50-процентными от прожиточного минимума, 75 и 100%. В 2023 году в Новосибирской области ПМ вырос и выплаты стали больше:
50% - 7 630, 50 руб.;
75% - 11 445, 75;
100% - 15 261.
Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает ПМ при выплате 50%, то назначают 75% и так далее.