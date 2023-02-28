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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:03

График выплаты детских пособий за март 2023 в Новосибирске

28 февраля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Опубликован график выплат в марте 2023 в Новосибирске
Семьи с детьми в Новосибирской области ждут поступления пособий за февраль в марте 2023 года. Atas.info узнал, когда деньги начнут поступать на карты родителей и в отделения почты, а также какие размеры выплат полагаются каждой категории.

График перечисления выплат детям в марте 2023:

В марте семьи начнут получать выплаты на детей за прошлый месяц. Их перечислением занимается сейчас Социальный фонд России.

Единым платежным днем является 3 число каждого месяца. В марте 3 выпадает на пятницу – в этот день и нужно ждать деньги.

В этот период деньги отправят на банковские карты родителей. Самыми первыми получат владельцы платежной системы «Мир». Почтовые отправления могут задержаться до 25 марта.

Детям каких возрастов полагаются выплаты в марте 2023 года:

Пособия ждут в марте дети от 0 до 17 лет, которые оформили новое универсальное пособие. Однако их могут отставить без выплат, если в феврале они уже получили их после одобрения.

Также выплаты перечислят следующим категориям:

- беременным женщинам;

- по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям позже – 7 или 9 марта);

- детям от 8 до 17 лет;

- детям военных в возрасте до 3 лет.

Размеры детских пособий в марте 2023 года:

Размер пособия на детей рассчитывают с учетом доходов каждой семьи. Выплаты бывают 50-процентными от прожиточного минимума, 75 и 100%. В 2023 году в Новосибирской области ПМ вырос и выплаты стали больше:

50% - 7 630, 50 руб.;

75% - 11 445, 75;

100% - 15 261.

Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает ПМ при выплате 50%, то назначают 75% и так далее.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Выплаты#Пособия#Новосибирск#Новосибирская область
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