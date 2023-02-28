О том, что дело нечисто, сибиряк заподозрил в августе 2022 года, когда ему не удалось приобрести билеты в Крым, где он намеревался провести отпуск. Причина – некорректные паспортные данные. Вместо отдыха на берегу Черного моря мужчина решил сделать ремонт в квартире, но кредит ему не дали по этой же причине.