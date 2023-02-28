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Published Сегодня, 05:57

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Не смог слетать в Крым, потому что умер: новосибирец требует компенсации от МВД

28 февраля 2023, 05:57
Фото: 1MI
Живой мужчина оказался юридически умершим

10 млн компенсации требует житель Новосибирска, которого по ошибке признали мертвым

10 миллионов рублей моральной компенсации требует житель Новосибирска от регионального главка МВД за признание его мертвым, хотя он еще мужчина в самом расцвете сил

Необычный иск поступил в Центральный суд Новосибирска. Местный житель, некто Романов М.Ю, требует взыскать с ГУ МВД России по Новосибирской области компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей, а также обязать главк полиции принести ему извинения и опубликовать их на официальном сайте главка.

О том, что дело нечисто, сибиряк заподозрил в августе 2022 года, когда ему не удалось приобрести билеты в Крым, где он намеревался провести отпуск. Причина – некорректные паспортные данные. Вместо отдыха на берегу Черного моря мужчина решил сделать ремонт в квартире, но кредит ему не дали по этой же причине.

Возмущенный Романов М.Ю. пришел разбираться в паспортный стол, где и узнал, что его паспорт недействителен ввиду смерти владельца. Подобный поворот событий причинил ему моральные страдания, говорится в исковом заявлении.

Рассмотрение дела назначено на 11 апреля 2023 года, сообщается на сайте суда.

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#Иск#Полиция#Компенсация#Общество#Новосибирск
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