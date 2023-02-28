Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Необычный иск поступил в Центральный суд Новосибирска. Местный житель, некто Романов М.Ю, требует взыскать с ГУ МВД России по Новосибирской области компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей, а также обязать главк полиции принести ему извинения и опубликовать их на официальном сайте главка.
О том, что дело нечисто, сибиряк заподозрил в августе 2022 года, когда ему не удалось приобрести билеты в Крым, где он намеревался провести отпуск. Причина – некорректные паспортные данные. Вместо отдыха на берегу Черного моря мужчина решил сделать ремонт в квартире, но кредит ему не дали по этой же причине.
Возмущенный Романов М.Ю. пришел разбираться в паспортный стол, где и узнал, что его паспорт недействителен ввиду смерти владельца. Подобный поворот событий причинил ему моральные страдания, говорится в исковом заявлении.
Рассмотрение дела назначено на 11 апреля 2023 года, сообщается на сайте суда.