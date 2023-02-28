Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Повышение дневной температуры воздуха с 1 марта повлечет за собой массовый сход с крыш снега и льда, заявили в мэрии Новосибирска. По данным департамента ЖКХ и энергетики города, на текущий момент кровли очищены только у 62% процентов жилых домов. И экстренно ситуацию уже не исправить, констатировал мэр Анатолий Локоть.
В ходе аппаратного совещания во вторник, 28 февраля, глава муниципалитета призвал выставлять ограждения на опасных участках, а так же довести до сведения всех руководителей управляющих компаний, что за неочищенные крыши, и балконы (про балконы мэр подчеркнул особо) они будут нести личную ответственность.
"Каждый случай схода снега на человека должен быть подвергнут разбору. И обозначены соответствующие лица, которые допустили этот сход снега, кто за чем не уследил. У каждого такого случая должна быть фамилия…Риски высокие", - заявил Анатолий Локоть.
Кроме того, в связи с надвигающейся оттепелью в мэрии ждут резкого роста числа гололедных травм и ДТП на дорогах.
С 1 по 3 марта синоптики прогнозируют установление в Новосибирске плюсовой температуры в течение дня.