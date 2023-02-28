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Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Новосибирск предупредили о смертельной опасности: перед оттепелью нечищена треть крыш

28 февраля 2023, 04:01
Фото: 1MI
Крыши домов в Новосибирске выглядят тревожно

Новосибирцев предупредили о риске роста ДТП и травм из-за потепления

Только 62% кровель домов в Новосибирске очищена от снега. Резкое потепление с 1 марта спровоцирует сход снежный масс. В мэрии уже заявили, что вероятность трагических случаев велика

Повышение дневной температуры воздуха с 1 марта повлечет за собой массовый сход с крыш снега и льда, заявили в мэрии Новосибирска. По данным департамента ЖКХ и энергетики города, на текущий момент кровли очищены только у 62% процентов жилых домов. И экстренно ситуацию уже не исправить, констатировал мэр Анатолий Локоть.

В ходе аппаратного совещания во вторник, 28 февраля, глава муниципалитета призвал выставлять ограждения на опасных участках, а так же довести до сведения всех руководителей управляющих компаний, что за неочищенные крыши, и балконы (про балконы мэр подчеркнул особо) они будут нести личную ответственность.

"Каждый случай схода снега на человека должен быть подвергнут разбору. И обозначены соответствующие лица, которые допустили этот сход снега, кто за чем не уследил. У каждого такого случая должна быть фамилия…Риски высокие", - заявил Анатолий Локоть.

Кроме того, в связи с надвигающейся оттепелью в мэрии ждут резкого роста числа гололедных травм и ДТП на дорогах.

С 1 по 3 марта синоптики прогнозируют установление в Новосибирске плюсовой температуры в течение дня.

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#Крыши#Снег#Опасность#Город#Новосибирск
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