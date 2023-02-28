Повышение дневной температуры воздуха с 1 марта повлечет за собой массовый сход с крыш снега и льда, заявили в мэрии Новосибирска. По данным департамента ЖКХ и энергетики города, на текущий момент кровли очищены только у 62% процентов жилых домов. И экстренно ситуацию уже не исправить, констатировал мэр Анатолий Локоть.