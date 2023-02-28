Новосибирская область присоединяется к экологической программе РЭО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор (РЭО) предоставит помощь резидентам парка в отношении инвестиционных проектов в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных ресурсов, а также производства конечной продукции из вторресурсов. Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Несколько организаций уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, в том числе ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТБО» и ООО «Демеркуризация». Эти компании уже проводят предпроектные исследования и собирают информацию для проектирования производственных объектов.