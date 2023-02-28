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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Участник СВО из Новосибирской области попал в плен на Украине

28 февраля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Новосибирец попал в плен на Украине
Новосибирец, отправившийся в зону СВО, побывал в плену у противника. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Мужчину начала разыскивать его сестра, когда он перестал выходить на связь. Она попросила омбудсмена узнать, что с ним случилось и выяснилось, что военный попал в плен на Украине.

На спецоперацию сибиряк отбыл в начале осени 2022 года. А в ноябре пришли новости с фронта о том, что противник захватил его в плен.

Шалабаева связалась с Минобороны РФ и уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и попросила помощи в этом деле. Через некоторое время военного освободили из плена и доставили в нашу страну.

Напомним, сейчас по всей России, но особенно тщательно в Новосибирской области, ищут мобилизованного, который сбежал со службы. 

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#Военный#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Спецоперация
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