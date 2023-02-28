Участник СВО из Новосибирской области попал в плен на Украине

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Мужчину начала разыскивать его сестра, когда он перестал выходить на связь. Она попросила омбудсмена узнать, что с ним случилось и выяснилось, что военный попал в плен на Украине.
На спецоперацию сибиряк отбыл в начале осени 2022 года. А в ноябре пришли новости с фронта о том, что противник захватил его в плен.
Шалабаева связалась с Минобороны РФ и уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и попросила помощи в этом деле. Через некоторое время военного освободили из плена и доставили в нашу страну.
Напомним, сейчас по всей России, но особенно тщательно в Новосибирской области, ищут мобилизованного, который сбежал со службы.