В Новосибирске 37-летнего строителя придавил стальной рулон

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Published Сегодня, 02:46
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Все произошло 27 февраля на строительной площадке на улице Дукача. Мужчину придавило стальным рулоном, который перевозили на кране.
К пострадавшему 37-летнему сибиряку быстро подбежали другие рабочие и подняли с него груз. На место вызвали скорую помощь.
Новосибирца госпитализировали в больницу № 34. Какие травмы он получил не уточняется.
Напомним, в начале февраля в Новосибирске с крыши сорвались двое рабочих, которые убирали снег и наледь. Они попали с травмами в больницу.