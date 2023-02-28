atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

В Новосибирске 37-летнего строителя придавил стальной рулон

28 февраля 2023, 02:46
Фото: 1MI
Металлический рулон рухнул с крана на строителя в Новосибирске
Металлический рулон рухнул с крана на строителя в Ленинском районе Новосибирска. Об этом инциденте рассказали спасатели МАСС.

Все произошло 27 февраля на строительной площадке на улице Дукача. Мужчину придавило стальным рулоном, который перевозили на кране.

К пострадавшему 37-летнему сибиряку быстро подбежали другие рабочие и подняли с него груз. На место вызвали скорую помощь.

Новосибирца госпитализировали в больницу № 34. Какие травмы он получил не уточняется.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске с крыши сорвались двое рабочих, которые убирали снег и наледь. Они попали с травмами в больницу.

Двое рабочих упали с крыши в Новосибирске при уборке снега
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Рабочий#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Движение "Редан" распущено в Новосибирске: что известно об этой субкультуре
Вчера, 11:24
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
26 февраля 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
Вчера, 04:00
Опубликованы фото погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области в феврале
Сегодня, 06:00
В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Вчера, 06:51
Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами
Сегодня, 01:20