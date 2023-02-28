По данным единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, в период с 20 по 27 февраля 69 человека получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Большинство из них, 59 человек, пострадали на внутридомовых территориях, за состоянием которых должны следить управляющие компании. Об этом сообщил руководить департамента ЖКХ и энергетики города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 28 февраля.