Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, в период с 20 по 27 февраля 69 человека получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Большинство из них, 59 человек, пострадали на внутридомовых территориях, за состоянием которых должны следить управляющие компании. Об этом сообщил руководить департамента ЖКХ и энергетики города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 28 февраля.
"С завтрашнего дня в течение трех суток ожидается переход на плюсовую температуру в дневное время. Безусловно, это определенные риски. Сход с крыш, большая гололедица на тротуарах и придомовых территориях, увеличение количества травмированных", - констатировал начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
Ранее мы рассказывали о том, что к оттепели на крышах трети домов в Новосибирске не убрали снег. В мэрии уже заявили, что велика вероятность трагических случаев.