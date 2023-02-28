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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

В Новосибирске 69 человек получили травмы из-за гололеда

28 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Основная причина травм - плохая работа управляющих компаний

Почти 70 человек травмировались из-за гололеда на тротуарах в Новосибирске

За минувшую неделю почти 70 новосибирцев травмировались из-за наледи на тротуарах и во дворах. В ближайшие дни в мэрии предсказывают увеличение числа пострадавших из-за гололеда

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, в период с 20 по 27 февраля 69 человека получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Большинство из них, 59 человек, пострадали на внутридомовых территориях, за состоянием которых должны следить управляющие компании. Об этом сообщил руководить департамента ЖКХ и энергетики города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 28 февраля.

"С завтрашнего дня в течение трех суток ожидается переход на плюсовую температуру в дневное время. Безусловно, это определенные риски. Сход с крыш, большая гололедица на тротуарах и придомовых территориях, увеличение количества травмированных", - констатировал начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

Ранее мы рассказывали о том, что к оттепели на крышах трети домов в Новосибирске не убрали снег. В мэрии уже заявили, что велика вероятность трагических случаев.

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#Травма#Гололед#Прогноз#Город#Новосибирск
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