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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Новосибирске четырех полицейских уволили за взятки

28 февраля 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Новосибирске четырех полицейских уволили, а начальство наказали за взятки
Четырех сотрудников полиции уволили в связи с уголовными делами о взятках в Новосибирске. Несколько руководителей ведомства наказаны по служебной линии.

Как пишет ТАСС, во многих подразделениях ГУ МВД региона прошли служебные проверки. По результатам которых, были уволены четыре сотрудника. Также оштрафовали их руководителей.

Напомним, ранее в Новосибирске под следствие о взятках попал борец с коррупцией Александр Умеров. Он мог покровительствовать казино.

По версии следствия, Умеров брал взятки до 1 млн рублей у владельцев игорного бизнеса за молчание. Его арестовали на время расследования дела.

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#Полиция#Взятки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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