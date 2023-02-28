В Новосибирске четырех полицейских уволили за взятки

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как пишет ТАСС, во многих подразделениях ГУ МВД региона прошли служебные проверки. По результатам которых, были уволены четыре сотрудника. Также оштрафовали их руководителей.
Напомним, ранее в Новосибирске под следствие о взятках попал борец с коррупцией Александр Умеров. Он мог покровительствовать казино.
По версии следствия, Умеров брал взятки до 1 млн рублей у владельцев игорного бизнеса за молчание. Его арестовали на время расследования дела.