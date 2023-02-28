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Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

В Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

28 февраля 2023, 02:29
Фото: Театр под руководством Сергея Афанасьева
Актриса театра Ирина Денисова скончалась в Новосибирске
Актриса театра Афанасьева Ирина Денисова умерла в Новосибирске. Об этом сообщили представители учреждения.

Ирина Викторовна начала свою карьеру в 1988 году, когда только открыли театр-студию под руководством Сергея Афанасьева. И больше его не покидала.

Она особо запомнилась новосибирцам по главным ролям в спектаклях «Зеленая зона», «Дядя Ваня» и многих других. А за ее исполнение на сцене Марселины в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в 2007 году театр получил Гран-при.

С Ириной Денисовой простятся в соборе Александра Невского 28 февраля в 12:30. Обещают прийти деятели культуры региона, коллеги, поклонники, родные и близкие актрисы.

#Алина Шефер#Театр#Актриса#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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