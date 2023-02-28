В Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
Ирина Викторовна начала свою карьеру в 1988 году, когда только открыли театр-студию под руководством Сергея Афанасьева. И больше его не покидала.
Она особо запомнилась новосибирцам по главным ролям в спектаклях «Зеленая зона», «Дядя Ваня» и многих других. А за ее исполнение на сцене Марселины в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в 2007 году театр получил Гран-при.
С Ириной Денисовой простятся в соборе Александра Невского 28 февраля в 12:30. Обещают прийти деятели культуры региона, коллеги, поклонники, родные и близкие актрисы.