В Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

Она особо запомнилась новосибирцам по главным ролям в спектаклях «Зеленая зона», «Дядя Ваня» и многих других. А за ее исполнение на сцене Марселины в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в 2007 году театр получил Гран-при.