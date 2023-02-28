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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Новосибирске весна начнется с оттепели до +6 градусов

28 февраля 2023, 04:08
Фото: 1MI
Жара ворвется в первые дни марта в Новосибирск
Аномально потеплеет до +6°C в Новосибирске в первую неделю марта 2023 года. Погоду на начало весны спрогнозировали синоптики и сервисы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 марта в Новосибирске ожидается до +3°C днем. Ночью может похолодать до -3.

Также синоптики предупреждают о мощном ветре со снегом с порывами до 14 м/с в первый день весны. Но страшнее метель будет уже 2 марта – до 19 м/с. При этом столбики термометра поднимутся до +5…+6 градусов.

Сервис Gismeteo обещает снегопады с 3 марта. Температура воздуха составит в среднем – 3…0 по Цельсию. Заморозки до -15 могут резко нагрянуть в город в воскресенье, 5 марта.

А вот «Яндекс.Погода» видит вместо снегопадов дожди в первые дни весны. По их информации воздух прогреется максимум до +2°C 2 марта. В остальные дни ожидается -3…-7.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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