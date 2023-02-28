В Новосибирске весна начнется с оттепели до +6 градусов

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 марта в Новосибирске ожидается до +3°C днем. Ночью может похолодать до -3.
Также синоптики предупреждают о мощном ветре со снегом с порывами до 14 м/с в первый день весны. Но страшнее метель будет уже 2 марта – до 19 м/с. При этом столбики термометра поднимутся до +5…+6 градусов.
Сервис Gismeteo обещает снегопады с 3 марта. Температура воздуха составит в среднем – 3…0 по Цельсию. Заморозки до -15 могут резко нагрянуть в город в воскресенье, 5 марта.
А вот «Яндекс.Погода» видит вместо снегопадов дожди в первые дни весны. По их информации воздух прогреется максимум до +2°C 2 марта. В остальные дни ожидается -3…-7.