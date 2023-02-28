Вывоз снега, очистка крыш и ливневок: Новосибирск готовится к весеннему паводку

На аппаратном совещании в муниципалитете рассказали о подготовке к весеннему паводку в Новосибирске. Так, по словам начальника департамента по ЧС Сергея Куценко, в первую очередь уделяется внимание вывозу снега с проблемных участков районов города, которые подвержены подтоплению, всего таких мест – 113. Затем снег вывозят с улиц и дорог города. Также продолжается очистка от снега крыш зданий разного назначения.