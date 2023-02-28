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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:09

Вывоз снега, очистка крыш и ливневок: Новосибирск готовится к весеннему паводку

28 февраля 2023, 08:57
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
В Новосибирске готовятся к активному таянию снега из-за сезонного потепления. План противопаводковых мероприятий уже утвержден и реализуется мэрией.

На аппаратном совещании в муниципалитете рассказали о подготовке к весеннему паводку в Новосибирске. Так, по словам начальника департамента по ЧС Сергея Куценко, в первую очередь уделяется внимание вывозу снега с проблемных участков районов города, которые подвержены подтоплению, всего таких мест – 113. Затем снег вывозят с улиц и дорог города. Также продолжается очистка от снега крыш зданий разного назначения.

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, важно приступить к осмотру, контролю и очистке оголовков русел городских рек. В частности, в городе есть 8 малых рек – они не замерзают, поэтому накапливают много мусора, что создает препятствие для воды. Вскоре управляющие компании промоют ливневые канализации на придомовых территориях, всего их 446.

Также мэр проинформировал УК о том, что собственники жилых помещений тоже обязаны убирать балконы и подоконники, чтобы избежать падения снега и наледи с козырьков.

«Все крыши невозможно очистить за один день, поэтому обязательно нужно установить предупреждающие таблички и ограждающие ленты. За неисполнение соответствующих требований — привлекать к административной ответственности», — сказал Анатолий Локоть.
В Новосибирске чрезвычайно высок риск схода снега с крыш из-за потепления
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#Эмилия Губарева#Снег#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Общество#Город#Новосибирск
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