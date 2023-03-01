Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Первые две встречи хоккейная "Сибирь" проведет в Омске, на новеньком ледовом стадионе, где, в том числе, планировали сыграть матчи молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Однако после начала спецоперации в Украине Международная федерация хоккея отказалась от проведения турнира в России, что не помешало строителям сдать стадион в Омске в срок и теперь он является домашней ареной "Авангарда".
Каждый автолюбитель при взгляде на название ЛДС подумает о марке популярного топлива и будет прав. Строительство новой арены шло в рамках государственно-частного партнерства между "Газпромнефтью" правительством России и правительством Омской области. Генеральный подрядчик объекта — турецкая строительная компания "Лимакмаращстрой". Возведение объекта началось в 2020 году, изначально он и задумывался, как база "Авангарда". В это же время полным ходом шло строительство хоккейного стадиона в Новосибирске, где должны были проходить игры МЧМ-2023. Позже омичам удалось "оттянуть одеяло на себя" и заполучить право на проведение части игр молодежного первенства на своем льду.
Однако, в отличие от новосибирцев, омичи получили новый ЛДС в срок, первый матч здесь сыграли 24 сентября 2022 года, а первую игру в рамках турнира КХЛ, что символично, провели 1 октября с новосибирской "Сибирью". "Злые снеговики" уступили со счетом 1:2.
Омский ЛДС вмещает 12 тысяч зрителей, его называют современной многофункциональной ареной, но в первую очередь, ориентированной именно на создание комфортных условий для спортсменов и максимального удобства для болельщиков.
После двух игр в гостях ХК "Сибирь" будет принимать "Авангард" на своем поле. Базовая площадка клуба построена в 1964 году и на тот момент была оснащена одними из самых мощных установок по производству льда, подобные в СССР были установлены только в Москве на стадионе "Лужники". Это позволяло проводить игры в любое время года. Вместимость трибун - чуть более 6 тысяч болельщиков.
Когда-то современный, сегодня ЛДС явно проигрывает по степени оснащенности более новым спорткомплексам. В 2021 году была проведена реконструкция с заменой сидений, но кардинально это ситуацию не поменяло. Но новосибирцы любят свой ледовый дворец, считая его настоящим домом для команды. На его трибунах выросли семьи преданных поклонников команды, а на ледовой площадке – династии профессиональных хоккеистов.
По планам, хоккеисты "Сибири" сегодня должны были принимать своих соперников по игре в новом, современном и красивом стадионе в Ленинском районе на берегу Оби, рассчитанном на более чем 10 тысяч мест. И как мы упоминали выше, его начали строить на год раньше, в 2019, чем омскую арену. Основное финансирование шло за счет федерального бюджета, частных инвесторов не было, подрядчиками выступали российские компании.
Первый тревожный звоночек раздался еще зимой 2000 года. Дважды срывался конкурс на выбор подрядчика для начала второго этапа строительства. Дальше проблемы стали нарастать, как снежный ком. В итоге в начале 2021 года власти признали отставание от графика, создали штаб по контролю за стройкой под руководством губернатора Андрея Травникова и заявили, что отставание наверстают.
Не смогли. Осенью 2021 года отставание стало настолько очевидным, что хоккейный обозреватель Sport24.ru Дмитрий Ерыкалов не исключил, что Омск вместо Новосибирска примет на себя роль главного города в МЧМ-2023. По мнению Ерыкалова, стройка в Новосибирске выглядела как "типичная бюджетная стройка с сомнительными тендерами и подрядчиками-банкротами".
В результате завершение строительства ознаменовалось грандиозным скандалом вокруг вскрывшихся махинаций по строительству подъездных дорог к новому ЛДС. Был задержан, а после арестован глава муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик, которого называют одним из ближайших соратников мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Новосибирскую ледовую арену формально ввели в эксплуатацию 31 декабря 2022 года. Фактически на ней до сих пор не сыграно ни одного матча. Только в бюджете Новосибирска на достройку спортивного комплекса в 2023 году заложено более почти 700 миллионов рублей. В КХЛ до сих не получили документов, которые бы свидетельствовали о полной сдаче ЛДС.
"После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ", - говорится в официальном сообщении хоккейной лиги.
Станция метро "Спортивная", которую строили специально в связке с ЛДС, так же до сих пор не работает.