Каждый автолюбитель при взгляде на название ЛДС подумает о марке популярного топлива и будет прав. Строительство новой арены шло в рамках государственно-частного партнерства между "Газпромнефтью" правительством России и правительством Омской области. Генеральный подрядчик объекта — турецкая строительная компания "Лимакмаращстрой". Возведение объекта началось в 2020 году, изначально он и задумывался, как база "Авангарда". В это же время полным ходом шло строительство хоккейного стадиона в Новосибирске, где должны были проходить игры МЧМ-2023. Позже омичам удалось "оттянуть одеяло на себя" и заполучить право на проведение части игр молодежного первенства на своем льду.