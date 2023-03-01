Новосибирцы просят создать Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома

Жильцы дома на Линейной в Новосибирске создали петицию с просьбой создать Аллею Памяти погибшим при взрыве. Уже свыше 100 человек подписали ее на сайте Change.org.

«Просим создать сквер или аллею в память о погибших при взрыве газа в доме Линейной, 39. Об этом просят родные и соседи погибших», - сообщил автор петиции. Напомним, 9 февраля в этом доме произошел взрыв, обрушился подъезд, загорелись квартиры. Трагедию спровоцировала утечка газа. В результате ЧП погибли 15 человек и более 20 пострадали. Сейчас выжившим власти готовят компенсации и новое жилье. По их оценки общая сумма выплат составит 333,5 миллиона рублей. Взорвавшийся дом планируют снести, а на его месте хотели построить новый. Но планы могут еще измениться. В Новосибирске жильцов разрушенного от взрыва дома расселят до 2024 года Узнать подробнее