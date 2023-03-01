Новосибирцы просят создать Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
«Просим создать сквер или аллею в память о погибших при взрыве газа в доме Линейной, 39. Об этом просят родные и соседи погибших», - сообщил автор петиции.
Напомним, 9 февраля в этом доме произошел взрыв, обрушился подъезд, загорелись квартиры. Трагедию спровоцировала утечка газа.
В результате ЧП погибли 15 человек и более 20 пострадали. Сейчас выжившим власти готовят компенсации и новое жилье. По их оценки общая сумма выплат составит 333,5 миллиона рублей.
Взорвавшийся дом планируют снести, а на его месте хотели построить новый. Но планы могут еще измениться.