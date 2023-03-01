atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:03

Published Сегодня, 00:03

Modified Сегодня, 00:03

Updated Сегодня, 00:03

Самые знаменитые коты Новосибирска - вспоминаем их истории в День кошки 2023

1 марта 2023, 00:03
Фото: Павел Мирошников
Выжившие коты и коты ясновидящие - завораживающие истории животных в День кошки

В Новосибирске названы самые необычные истории котов в День кошки 2023

1 марта в России отмечается День кошки. Впервые праздник организовали в 2004 году. Atas.info собрал самые интересные и необычные истории, связанные с новосибирскими котами. Спойлер: вы узнаете про кота-хулигана, ясновидящего шотландца и исполняющего желания Винсента.

Кот Гидрант – талисман спасателей

В 2018 году на пожаре в Новосибирске спасли еле дышащего кота. Животное вытащили из пожара спасатели. Пожарники приютили котика у себя и дали ему кличку Гидрант. Он стал талисманом части и органично вливался в жизнь сотрудников. В конце 2022 года Гидрант умер из-за болезни.

В Новосибирске умер знаменитый на всю страну кот Гидрант
Узнать подробнее

Невоспитанный кот, испорченные диваны и разгневанная хозяйка

Кота с лишней хромосомой и скверным характером продавали в Новосибирске за 400 тысяч рублей. Хозяйка подсчитала свои расходы за 10 лет жизни с невоспитанным животным. Кот порвал четыре с половиной дивана и портил ботинки. На досуге любил попугать птиц за окном и местную кошку. Неизвестно, как сложилась судьба питомца и смог ли он ужиться с хозяйкой.

Ясновидящий кот-шотландец по цене 3-х комнатной квартиры

Котик с даром ясновидения продавался в Бердске за 7 млн рублей. Казалось бы, что это шутка. Но владелец животного и правда хотел распрощаться с любимцем за бешеные деньги, а аргумент тому – «он очень классный». К тому же, дар ясновидения у шотландца и правда есть – он всегда знает, когда хозяин вернется домой.

Ясновидящий кот-шотландец по цене 3-х комнатной квартиры в Новосибирске. Без торга
Узнать подробнее

Осиротевшего кота вытащили из-под завалов после взрыва газа в доме

На улице Линейной, 39 в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате чего обрушились два подъезда. Под завалами остались люди и их питомцы. Среди спасенных был кот, который громко мяукал под бетонными плитами. Животное было в подвале в момент ЧП, считают спасатели. Вскоре стало известно, что хозяйка котика – молодая девушка, скончалась во время обрушения. Питомца приютили родители погибшей.

Фото: Павел Мирошников

Исполняющего желания кота продавали за 10 млн рублей – чтобы встретиться с ним, собирались огромные очереди

Кота по кличке И-Левел Винсента продавали за 10 млн рублей, а за встречу с ним просили по 2 тысячи рублей. Четвероногий был очень популярен у новосибирцев. К нему выстраивались очереди, а расписание на встречи с ним было забито на неделю вперед. Винсент исполнил желание хозяев, поэтому они решили поделиться «волшебным» котом с другими.

Напомним, что ранее сибирячка осталась недовольной от посещения кафе с кошками в центре Новосибирска. По ее словам, животными были вялыми, а единственная кошка, которая не спала, оказалась агрессивной и кусачей.

Агрессивная кошка набросилась на женщину в котокафе в Новосибирске
Узнать подробнее
В Новосибирской области из горящего общежития спасли жильцов, младенцев и кошку
Узнать подробнее
#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Кот#Животные#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Движение "Редан" распущено в Новосибирске: что известно об этой субкультуре
27 февраля 11:24
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
26 февраля 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
27 февраля 04:00
Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
28 февраля 06:00
Участник СВО из Новосибирской области попал в плен на Украине
28 февраля 07:08
Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами
28 февраля 01:20