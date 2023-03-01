Самые знаменитые коты Новосибирска - вспоминаем их истории в День кошки 2023

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В 2018 году на пожаре в Новосибирске спасли еле дышащего кота. Животное вытащили из пожара спасатели. Пожарники приютили котика у себя и дали ему кличку Гидрант. Он стал талисманом части и органично вливался в жизнь сотрудников. В конце 2022 года Гидрант умер из-за болезни.
Кота с лишней хромосомой и скверным характером продавали в Новосибирске за 400 тысяч рублей. Хозяйка подсчитала свои расходы за 10 лет жизни с невоспитанным животным. Кот порвал четыре с половиной дивана и портил ботинки. На досуге любил попугать птиц за окном и местную кошку. Неизвестно, как сложилась судьба питомца и смог ли он ужиться с хозяйкой.
Котик с даром ясновидения продавался в Бердске за 7 млн рублей. Казалось бы, что это шутка. Но владелец животного и правда хотел распрощаться с любимцем за бешеные деньги, а аргумент тому – «он очень классный». К тому же, дар ясновидения у шотландца и правда есть – он всегда знает, когда хозяин вернется домой.
На улице Линейной, 39 в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате чего обрушились два подъезда. Под завалами остались люди и их питомцы. Среди спасенных был кот, который громко мяукал под бетонными плитами. Животное было в подвале в момент ЧП, считают спасатели. Вскоре стало известно, что хозяйка котика – молодая девушка, скончалась во время обрушения. Питомца приютили родители погибшей.
Кота по кличке И-Левел Винсента продавали за 10 млн рублей, а за встречу с ним просили по 2 тысячи рублей. Четвероногий был очень популярен у новосибирцев. К нему выстраивались очереди, а расписание на встречи с ним было забито на неделю вперед. Винсент исполнил желание хозяев, поэтому они решили поделиться «волшебным» котом с другими.
Напомним, что ранее сибирячка осталась недовольной от посещения кафе с кошками в центре Новосибирска. По ее словам, животными были вялыми, а единственная кошка, которая не спала, оказалась агрессивной и кусачей.