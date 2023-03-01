Самые знаменитые коты Новосибирска - вспоминаем их истории в День кошки 2023

Котик с даром ясновидения продавался в Бердске за 7 млн рублей. Казалось бы, что это шутка. Но владелец животного и правда хотел распрощаться с любимцем за бешеные деньги, а аргумент тому – «он очень классный». К тому же, дар ясновидения у шотландца и правда есть – он всегда знает, когда хозяин вернется домой.