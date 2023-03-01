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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в марте

1 марта 2023, 12:58
Фото: atas.info
Потепление в Новосибирске ожидается во второй половине марта
Весна в Новосибирске в первую половину марта обещает быть холодной, но ближе ко второй половине марта ожидается традиционное потепление.

С приходом весны температура воздуха в Новосибирске превысит норму на 1,5-2 градуса. Об этом рассказала журналистам начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

Как пишет «MK в Новосибирске», в первые 10 дней марта Новосибирск ждёт мокрый снег и изменчивая температура воздуха.

С 1 по 10 марта средняя температура воздуха будет колебаться от +0..-5 до -17 градусов ночью, а днём – от -8 до +5 градусов.

Во второй декаде марта ночью температура ожидается от -3 до -18 градусов, в дневное время – от -1..+6 до -2..-7 градусов.

Ближе к концу марта уменьшится количество осадков. Температура в дневное время ожидается от +6 до +11.

#Валентина Захаринская#Погода на месяц#Погода#Новосибирск
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