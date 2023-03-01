Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в марте

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
С приходом весны температура воздуха в Новосибирске превысит норму на 1,5-2 градуса. Об этом рассказала журналистам начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.
Как пишет «MK в Новосибирске», в первые 10 дней марта Новосибирск ждёт мокрый снег и изменчивая температура воздуха.
С 1 по 10 марта средняя температура воздуха будет колебаться от +0..-5 до -17 градусов ночью, а днём – от -8 до +5 градусов.
Во второй декаде марта ночью температура ожидается от -3 до -18 градусов, в дневное время – от -1..+6 до -2..-7 градусов.
Ближе к концу марта уменьшится количество осадков. Температура в дневное время ожидается от +6 до +11.